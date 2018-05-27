«Наше детство немножко проходило не так». Витебский предприниматель уже 5 лет за свой счет проводит «Детскую футбольную лигу»

Новости Беларуси. Так уж повелось, что футбол – не тот вид спорта, в котором Беларусь добивается высоких достижений, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но это совсем не означает, что он не любим болельщиками и непрофессионалами. Скорее, наоборот.

Дяденьки лет по 40-50, не имея в детстве компьютеров и планшетов, проводили досуг на стадионах, гоняя мяч. Сейчас они сидят перед телевизором, болея за любимые команды. Хотелось бы, чтобы за белорусские, но поводов для гордости, к сожалению, не так много. Другое дело – подрастающее поколение, представителей которых выгнать на улицу не всегда просто. Нужна мотивация.

Витебский предприниматель Евгений Ястребов вот уже 5 лет по своей инициативе и за свой счет проводит «Детскую футбольную лигу», принять участие в которой могут все желающие подростки.