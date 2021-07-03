«Познавательно и для взрослых, и для детей». В Лиде прошёл парад сельскохозяйственной техники

Новости Беларуси. День Независимости – это еще один повод проследить тот путь, который прошла наша страна к различным достижениям. В Лиде в честь праздника прямо в центре города впервые устроили парад сельскохозяйственной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тракторы легендарного алого цвета, опрыскиватели, полуприцепы – вся техника белорусского производства. И вся она используется на полях местных сельхозпредприятий. В 2021 году автопарк сельхозмашин Лидского района существенно расширился – только за 2020 год приобрели 80 единиц абсолютно новой специализированной техники. И обновление продолжается – впереди уборка зерновых, старт жатве в районе дадут 9 новеньких комбайнов.

Шествие гостям праздника пришлось по душе: колонна даже сделала небольшую остановку, чтобы люди смогли сфотографироваться на необычном фоне.