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«Познавательно и для взрослых, и для детей». В Лиде прошёл парад сельскохозяйственной техники

03 июля 2021 15:17
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Новости Беларуси. День Независимости – это еще один повод проследить тот путь, который прошла наша страна к различным достижениям. В Лиде в честь праздника прямо в центре города впервые устроили парад сельскохозяйственной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Познавательно и для взрослых, и для детей». В Лиде прошёл парад сельскохозяйственной техники-1

Тракторы легендарного алого цвета, опрыскиватели, полуприцепы – вся техника белорусского производства. И вся она используется на полях местных сельхозпредприятий. В 2021 году автопарк сельхозмашин Лидского района существенно расширился – только за 2020 год приобрели 80 единиц абсолютно новой специализированной техники. И обновление продолжается – впереди уборка зерновых, старт жатве в районе дадут 9 новеньких комбайнов.

Шествие гостям праздника пришлось по душе: колонна даже сделала небольшую остановку, чтобы люди смогли сфотографироваться на необычном фоне.

«Познавательно и для взрослых, и для детей». В Лиде прошёл парад сельскохозяйственной техники-4

Мы специально вышли посмотреть на парад сельхозтехники, потому что мы всю жизнь проработали на заводе «Лидсельмаш», а потом немножко на «Лидагропроммаш», выпускали комбайны. Поэтому мы очень гордимся нашей сельхозтехникой.

«Познавательно и для взрослых, и для детей». В Лиде прошёл парад сельскохозяйственной техники-7

Очень интересный формат мероприятия, познавательно и для взрослых, и для детей узнать, насколько развивается сельское хозяйство, насколько развивается наше государство.

«Познавательно и для взрослых, и для детей». В Лиде прошёл парад сельскохозяйственной техники-10

Сергей Ложечник, председатель Лидского райисполкома:
Далеко известный город за пределами нашей страны благодаря продукции, которая выпускается у нас здесь, благодаря вот этим талантливым людям. Поэтому это великая гордость.

«Познавательно и для взрослых, и для детей». В Лиде прошёл парад сельскохозяйственной техники-13

Все праздничные гуляния в городе проходят у стен Лидского замка. Там развернулась выставка сельскохозяйственной техники, которую производят предприятия района, презентованы любопытные новинки, также для гостей яркая программа от сельскохозяйственных подворий.

# Сельское хозяйство # общество # Сергей Ложечник # Фотофакт

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