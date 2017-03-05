«Наша служба и опасна и трудна»: бывший и нынешний милиционер Минска – об особенностях своей работы

4 марта – памятная дата в истории белорусской милиции. В этом году стражи порядка отмечают 100-летний юбилей службы.

Началась история белорусской милиции в революционный 1917 год. В 1919-м она стала официальным органом БССР. В 20-е боролись с контрреволюцией и вооруженными бандитами. В Великую Отечественную била врага на полях сражений и обороняла города. В послевоенные годы продолжила самоотверженно бороться с преступностью. За что уже в 1962 году столичные правоохранители были награждены красным знаменем.

Стражи порядка в Минске во все времена отличались успешной службой. Как подтверждение – личный опыт ветеранов милиции.

Майор в отставке Николай Михайлович Протько пришел на службу в Октябрьское РУВД в далеком 1973 году. Тогда на плечи молодого патрульно-постового легла ответственная и сложная работа – охранять общественную безопасность на Привокзальной площади.

Уже в начале службы в милиции Николаю Михайловичу удалось не раз отличиться. На его счету множество задержаний. В их числе и домушник, совершивший более 60 краж и уже находившийся во всесоюзном розыске. За поимку преступника приказом министра внутренних дел СССР Николай Михайлович был награжден именными часами. А после молодого лейтенанта назначили на должность участкового инспектора. Долгие годы он следил за порядком на улицах Брестской и Казинца, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Николай Протько, майор милиции в отставке:

Меня задело то, что на Казинца, 23 алкоголик убил свою жену, оставив 2 детей. Меня как взяло… Я на них смотреть не мог. За три месяца троих направил в ЛТП. На следующий год для них это была черная метка. По 2-3 шли каждый месяц. А к Олимпиаде более 20 человек направили. И на участке тишина и спокойствие.

Из 10 человек после таких воспитательных мер двое возвращались к нормальной жизни. Благодаря упорной работе многие годы участок Николая Михайловича являлся образцовым, а в 79 году его признали лучшим в Минске.

Николай Протько, майор милиции в отставке:

К каждому человеку надо подход, а участковый – это и воспитатель, и убедитель.

Особенно сложными в службе Николая Михайловича были 90-е годы. Время дефицита, голодных бунтов и безработицы. Тогда особенно проявлялись волевые качества каждого сотрудника милиции.

Николай Протько, майор милиции в отставке:

Как вспомню, когда начали листовки забрасывать в почтовые ящики: узнавайте, устанавливайте, где проживают работники милиции, и ставьте на дверях у них черные метки. Представляете? И на моей двери появилась, гвоздем расцарапанная. Уходя на службу, первое время на месте душа не стояла. Жена, дети. Жене сказал, оставил коробку патронов, ружье. И если будут ломать двери, чтобы обороняла детей. Но, слава богу, все это пронесло.

В 1997 году Николай Михайлович ушел в отставку в должности майора. Как сам признается, и сегодня скучает по любимой работе.

Дело старших коллег сегодня продолжает молодое поколение сотрудников милиции. В их числе – Сергей Леонидович Калинник, прибывший на службу в Советское РУВД в качестве следователя по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений в 2000 году.

Служба Сергея Леонидовича так или иначе была сопряжена с громкими преступлениями в городе. Пять лет он служил в Управлении уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома. За это время ему удалось раскрыть отложенные в дальний ящик уголовные дела.

Сергей Калинник, первый заместитель начальника Советского РУВД – начальник криминальной милиции, полковник милиции:

Используя инновации развития криминалистики, мы возвращались к этим преступлениям, изучали вновь уголовные дела, устанавливали свидетелей, очевидцев. Одним из серьезных преступлений, с которым мне удалось столкнуться, было раскрытие убийства 1992 года, по которому фактически была утрачена следовая картина, многие свидетели уже умерли. Фактически и следовую картину, и события этого преступления мы восстанавливали по крупицам. Устанавливали дополнительных свидетелей, которые даже не фигурировали по материалам уголовного дела в те времена.

Сегодня Сергей Леонидович возглавляет отдел криминальной милиции Советского РУВД. Для него служба уже стала главным делом всей жизни.

Сергей Калинник, первый заместитель начальника Советского РУВД – начальник криминальной милиции, полковник милиции:

Принцип подбора кандидатов на службу в органах внутренних дел уже требует прохождения определенных медицинских комиссий, отбора кадровыми подрахзделениями. Поэтому нервы у нас проверяют, мы уже сюда приходим фактически стальными людьми.

Благодаря усилиям столичной милиции уже сегодня оперативная обстановка в городе остается спокойной, стабильной и контролируемой. А потому безопасность минчан в надежных руках.

Сергей Калинник, первый заместитель начальника Советского РУВД – начальник криминальной милиции, полковник милиции:

Если кратко характеризовать криминальную обстановку на территории района сегодня, то у нас раскрыты все убийства, не допущено совершение разбойных нападений, грабежей граждан, хулиганства. В определенной степени достигли результатов в снижении совершения краж на территории района.

Самоотверженный труд, профессионализм и преданность любимому делу многих поколений сотрудников столичной милиции и сегодня признается на самом высоком уровне. Со 100-летним юбилеем поздравляем тех, кто день и ночь находится на службе безопасности Минска и его жителей.