Наша сила в правде и памяти – в Беларуси почтили память узников фашистских концлагерей

В Беларуси делается все, чтобы события военных лет никогда не повторились. Одна из наших сильных сторон – это память. 11 апреля в мире вспоминают зверски убитых и замученных в фашистских концлагерях людей. И тех, кто, перенеся нечеловеческие муки, смог выжить и вернуться к нормальной жизни. Сегодня – Международный день освобождения узников фашистских концлагерей. Он установлен в память об интернациональном восстании в Бухенвальде, произошедшем ровно 80 лет назад. Его организовали советские военнопленные. Венки и цветы сегодня легли к подножию монументов по всей Беларуси. Бывшие узники, представители власти, общественных организаций, молодежь отдали дань памяти безвременно ушедшим. Влада Родовская – о страшных страницах Великой Отечественной войны.

Инесса Кулаго в концлагерь попала в 3 года. Совсем малышку вместе с мамой в вагоне для скота отправили в лагерь смерти, который располагался в немецком городе Ганновере. Страшный голод, холод, боль и жуткие страдания. А еще постоянный страх. Выжить вопреки, признается Инесса Георгиевна, была главная задача.

Инесса Кулаго, бывшая малолетняя узница:

Отец мой, офицер, был на фронте с первого дня. Мы оставались в этих бараках. Нас не кормили. Немецкие женщины подходили к проволоке, к забору. Это же Германия была. Они иногда нам перебрасывали картофель или кусочек хлебушка. На смотрище полицай нас плеткой отгонял и еще это растопчет все, чтобы нам ничего не досталось. В концлагеря карателями было брошено 18 миллионов человек. И для большинства из них эти конвейеры смерти стали последним пристанищем. В нацистских застенках навечно остались сотни тысяч белорусов.

Влада Родовская, корреспондент:

На территории Беларуси в годы войны было создано около 580 концлагерей. Тростенец – самый крупный из них. Каратели не щадили ни стариков, ни детей. Настоящая фабрика смерти. Согласно материалам уголовного дела, в этом страшном месте погибли более полумиллиона человек. Неугасающую боль Тростенца сегодня разделили порядка 2,5 тысячи человек. Отдать дань памяти пришли бывшие узники концлагерей, представители власти, общественные деятели и молодежь.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Самое главное – сохранить память. Самое главное – помнить, что мы поколение победителей. Что мы те люди, которые должны защищать интересы страны, защищать и сохранять историю. И самое главное – поддержать тех людей, которые еще живы. Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, член Президиума Всебелорусского народного собрания:

Сила белорусов в правде. В правде и в памяти. Мы обязательно будем хранить правдивую историю Великой Отечественной войны и ни в коем случае не дадим ее переписать. И будем говорить об этих трагических моментах истории громко, во весь голос. Это очень важно. Для нас, для будущих поколений, для нашей страны.