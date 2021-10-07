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Отопление в административных зданиях Минска включат 11 октября

07 октября 2021 14:31
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Новости Беларуси. Отопление в общественных, административных и промышленных зданиях в Минске включат 11 октября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Такое решение приняли в Мингорисполкоме.

Отопление в административных зданиях Минска включат 11 октября-1

Тепло в детские сады, школы и медучреждения поступило 20 сентября. Жилфонд начали обогревать с 22 сентября. Позже всего подключают офисные и административные здания. Дата определяется по согласованию с энергоснабжающей организацией.

# Отопительный сезон # общество # Фотофакт

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