Отопление в административных зданиях Минска включат 11 октября

Новости Беларуси. Отопление в общественных, административных и промышленных зданиях в Минске включат 11 октября, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Такое решение приняли в Мингорисполкоме.

Тепло в детские сады, школы и медучреждения поступило 20 сентября. Жилфонд начали обогревать с 22 сентября. Позже всего подключают офисные и административные здания. Дата определяется по согласованию с энергоснабжающей организацией.