«Радзивиллы знали, где строиться». Вот почему у несвижского рыбхоза одни из самых высоких показателей в Беларуси

Новости Беларуси. Знатный род Радзивиллов в качестве наследия оставил нам и уникальную водную систему. Этот каскад прудов, который тянется от Несвижского замка, закладывался не только красоты ради. Здесь предприимчивые князья разводили рыбу. Так что карась и карп собственного производства шли не только на княжеский стол, но и на продажу. Ближайшие к замку пруды сейчас оставили как декоративные. Ну, а в остальных по-прежнему разводят рыбу, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Рыбхоз с историей может похвастаться едва ли не лучшими «урожаями» в стране. То ли инженерная мысль опередила время, то ли место предприимчивые Радзивиллы выбрали действительно клевое.

Михаил Трусевич, директор рыбхоза «Альба»:

Рыбное хозяйство «Альба» начинает свою историю с тех времен, когда Радзивиллы еще занимались выращиванием в прошлом столетии прудовой рыбы на данных водоемах. Построены по своей технологии, которая и по прошествии 150-200 лет дает одни из самых высоких показателей в республике по рыбопродуктивности прудов, что достигает порядка 20 центнеров с гектара и более. Данная технология позволяет получать с данного пруда, который 16 гектаров, порядка 40 тонн рыбы. Одни из самых высоких показателей в Беларуси. Рыба разная: карп, карась, толстолобик, белый амур, щука, сом. Яна Шипко, корреспондент:

В чем уникальность технологии?

Михаил Трусевич:

Тут сложилось и удачное место, Радзивиллы знали, где строиться, и в то же самое время были привлечены лучшие инженеры Европы, которые показали, как это все сделать. Данные водоемы были построены по лучшим проектам того времени. Уникальность технологии заключается в том, что в каждый пруд вода поступает из реки Уша и не выходит далее эта вода, а сразу поступает в следующий пруд. То есть каскадом. Вся система несвижских прудов сделана по данной технологии. Биогенные элементы, которые собрались в данном водоеме, переходят в следующий водоем, который повышает его продуктивность кратно тому, что получилось здесь у нас. Данная технология позволяла Радзивиллам получать очень большую продукцию рыбы, рыба поступала не только в рамках их владений, но также и в другие государства. Выращивали во времена Радзивиллов здесь преимущественно карпа. Интересно, что 95 % «урожая» продавали в Европе под Рождество. Жареный карп в сочельник там одно из главных угощений. За столетия рыбный промысел прибавил в технологиях и ассортименте. Хотя хозяйки по-прежнему любят привычных нам белорусских карпа и карася.

Михаил Трусевич:

Большим спросом пользуется все-таки карп, но он должен быть зеркальный, потому что хозяйки любят, чтобы рыба была практически полуготова, то есть не надо ее чистить, убирать эту чешую. Ну и как ни странно, очень большим спросом пользуется та рыба, которая сегодня более дешевая – это карась. И в плане не дешевизны, а вкусовых качеств. Это народная рыба, которая есть везде, всегда и каждый покупатель знает, что это за рыба, нравится она, маленькая, большая, но они хорошо ее покупают. Последние годы для несвижских рыбоводов стабильно уловистые. Ассортимент растет. В исторические водоемы запустили толстолобика и амура. Новоселы не только прижились, но и пользу приносят. И все же, как говорится, без труда не вытащишь хороший улов из пруда. Правда, сейчас работы рыбоводов облегчают новые технологии.

Михаил Трусевич:

Новшества заключаются в том, что рыба кормится из автокормушек, минимальная доля ручного труда, отработана технология посадки поликультуры рыбы, чтобы получать не только ту рыбу, которая использует комбикорма, а ту, которая использует биогенные элементы, которые уже есть в водоеме. То есть толстолобик, белый амур очищают от камыша – мелиораторы биологические.

Получается этакий симбиоз природы и технологий. А с таким подходом весомые прибавки. Объемы за 15 лет нарастили в четыре раза. Сейчас на 100 гектарах прудов получают 240 тонн рыбы. Новый урожай совсем скоро на сезонных ярмарках.