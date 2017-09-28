Минская духовная семинария: кузница по подготовке будущих священнослужителей

Минская духовная семинария – высшее богословское учебное заведение Белорусской Православной Церкви, кузница по подготовке будущих священнослужителей, богословов, педагогов, иконописцев и других церковных работников.

Черные китель и брюки, белая рубашка… Их справедливо назвать всесторонне развитыми солдатами, которые решили посвятить себя служению церкви и народу.

Звенит будильник у семинаристов по-разному. Если принимают участие в утреннем богослужении – подъем уже в 6.30. На божественной литургии студенты поют, читают тексты, и оттачивают знания богослужебного устава.

В среднем же день семинариста начинается с утренних молитв в 8 часов утра. Они отправляются в храм в честь трех великих святителей: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста, который расположен на первом этаже семинарии.

А затем – молитвы за завтраком и в 9 часов, полные сил, студенты приступают к учебе. В расписании – Богословие, Литургика, общецерковная история, основы христианской нравственности, английский/немецкий на выбор и, конечно, церковные языки.

В каждом кабинете Минской духовной семинарии есть карта, которая показывает, где проходили события Ветхого и Нового заветов, и фортепиано для занятий церковным пением. К слову, хор семинаристов – особая гордость Жировичей.

После учебных пар и обеда жизнь у семинаристов только начинается. Наступает время для послушаний – нравственных и полезных дел. Кто-то пробует себя в роли хлебопека и печет булочки на полдник, кто-то убирает территорию и следит за порядком в храме, кто-то проводит экскурсии по Жировичскому монастырю для гостей, а кто-то звонит в колокола во время утреннего и вечернего богослужения.

Выучить все в последнюю ночь – не про студентов Минской духовной семинарии. От зимней сессии до летней в течение 5 лет они трудятся каждый день. В 18 часов на самоподготовке ребята в классах готовят предметы на завтра, как домашнее задание. Кроме того, в семинарии постоянно проходят конференции и встречи для развития и обмена опытом. Так, совсем недавно обсуждалась 100-летие трагедии русских революций. Скоро пройдет конференция, посвященная 500-летию книгопечатания. А на днях своей спортивной историей поделился олимпийский чемпион, метатель молота – Иван Тихон. В 20.30 по расписанию ужин и затем вечерние молитвы, а после два часа свободного времени. Кто-то отправляется в тренажерный зал, кто-то погонять в футбол на поле – крепки семинаристы не только духовно, но и физически.

Семинаристы активно участвуют в благотворительных программах, ведут духовно-педагогическую работу с воспитанниками детских домов и школ-интернатов. Духовной школой семинарию называют неспроста. Учеба здесь воспитывает в студентах духовную дисциплину, передает православное мировоззрение, дарит терпение и умиротворение…

В 23.00 у семинаристов отбой строго по расписанию, и поверьте, после такого плодотворного учебного дня он только в радость. Пожелаем студентам новых успехов и развития каждый день, ведь здесь созданы все условия для работы с самим собой.