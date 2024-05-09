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Сборные кладбища. Где в Беларуси захоронены останки немецких завоевателей?

09 мая 2024 06:44
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За несколько сотен километров от нас подвиг советских солдат буквально стирают с лица земли, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Резко заболевшие русофобией и чинящие насилие над историей – Бог вам судья! Ему все видно, и лишь перед ним нести ответственность за забвение, которому у нас не предают даже врага.

Сборные кладбища. Где в Беларуси захоронены останки немецких завоевателей?-1

Безвозвратные потери вермахта, войск СС и прочих военных формирований нацистской Германии, действовавших на Восточном фронте, составили свыше 7 миллионов человек. Прах части из них – в белорусской земле. Его никто не ворошит. Все в рамках международных норм и соглашений. Так называемые сборные кладбища размещены в разных регионах. На них перезахораниваются останки, найденные поисковиками на местах сражений. Скромные надмогильные плиты прижимают землю, чтобы никто и никогда не смог разбудить этих солдат.

# Великая Отечественная война # общество

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