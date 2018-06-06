«Осталось выполнить отделочные работы». Детский сад на 230 мест откроется в микрорайоне «Лебяжий»

Новости Беларуси. В микрорайоне «Лебяжий» откроется детский сад на 230 мест, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Новое здание появится на улице Мястровской.

Для детей здесь уже построили бассейн, а в скором времени начнут прокладывать велодорожку и строить крытую парковку для двухколесного транспорта. Уже ведутся переговоры с Мотовелозаводом о покупке велосипедов. По заказу администрации Центрального района к созданию транспорта подойдут с особым дизайнерским решением.