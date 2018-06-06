«Надеемся, что нам дадут положительный ответ». День открытых дверей провели коммунальники Ленинского района

Новости Беларуси. Благоустройство дворов, капитальный ремонт и канализационные работы. Коммунальные службы Ленинского района провели День открытых дверей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На третьем участке было немноголюдно. Жителей волновал затянувшийся капремонт по Казарменному переулку. Возникали вопросы и с системой отопления. Просьбы горожан планируют разрешить в течение месяца.

Так, после прошлой такой встречи оперативно обновили теплотрассу и благоустроили один из дворов в этом переулке.