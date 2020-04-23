«Наш заповедник, как буфер». Есть ли опасность переноса радионуклидов из горящей зоны ЧАЭС в Беларусь

Пётр Николаенко, заместитель начальника Департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС Беларуси:

При пожаре, есть научное обоснование, что подъём радионуклидов есть. Но также научно доказано, что перенос их на незначительное расстояние. То есть на расстоянии 100 метров – это уже в десятки раз меньше, а на расстоянии 1-2 километров – это в тысячи раз меньше, чем поднялось. Соответственно, если брать наш заповедник, то это как буфер. Сегодня территория заповедника – порядка 50 километров. И перенестись с территории Украины на нашу территорию – это даже невозможно!

Хочу ещё добавить с той точки зрения, что у нас на границе в Украиной есть научная станция «Масаны». Там люди работают в круглосуточном режиме. И там, в связи с этим пожаром идёт обязательный мониторинг 4 раза в сутки радиационной обстановки. И радиационная обстановка даже на границе не изменялась. То есть в зоне, где находится этот бытовой корпус, у нас среднегодовое – порядка 50 микрозиверт в час. Пожары идут – обстановка остается такая же. То есть 0,49-0,48 – то есть даже ниже.

Вы понимаете, что радиационная обстановка меняется в течение года. Зима – ниже, летом – выше. Соответственно, среднегодовая – она как средняя по больнице. Поэтому никакой угрозы для нас нет. И как раньше было отмечено, ещё спасло нас то, что ветер дул в Украину. Ну, у кого горит, к тому и направляется. Поэтому не нужно переживать.