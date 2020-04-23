МЧС об америции: «Наука вплотную занимается изучением данного элемента. И будут какие-то выводы, рекомендации, что нам делать»

Последствия катастрофы на ЧАЭС и нынешнюю ситуацию с пожарами в зоне отчуждения обсуждали в программе «В обстановке мира» .

Пётр Николаенко, заместитель начальника Департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС Беларуси:

Горит не в Полесском заповеднике, горит на Украине. И горит на Украине от атомной станции до ближайшей точки нашей территории – 12 километров. Горит на сегодняшний день где-то между атомной станцией и заповедником порядка 6-7 километров расстояние. Я был там перед выходными, и мы делали облёт специально, посмотреть, какая ситуация складывается.

Второй вопрос – мы всех пытаемся пугать сегодня америцием. Но америций – это продукт распада плутония-241. Идёт пока распад, да, он немножко растёт – уровень. И прогнозируется, что он будет расти до 2056 года.

Сегодня наука уже вплотную занимается изучением данного элемента. И будут какие-то выводы, рекомендации, что нам делать. Поэтому я бы не пугал людей, потому что люди насмотрятся наших передач, и потом начинается какая-то боязнь.