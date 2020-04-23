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МЧС об америции: «Наука вплотную занимается изучением данного элемента. И будут какие-то выводы, рекомендации, что нам делать»

23 апреля 2020 13:28
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Последствия катастрофы на ЧАЭС и нынешнюю ситуацию с пожарами в зоне отчуждения обсуждали в программе «В обстановке мира».

«И это будет угроза». Пожары в зоне ЧАЭС: опасность не в хранилище ядерных отходов

МЧС об америции: «Наука вплотную занимается изучением данного элемента. И будут какие-то выводы, рекомендации, что нам делать» -1

Пётр Николаенко, заместитель начальника Департамента по ликвидации последствий катастрофы на ЧАЭС МЧС Беларуси:
Горит не в Полесском заповеднике, горит на Украине. И горит на Украине от атомной станции до ближайшей точки нашей территории – 12 километров. Горит на сегодняшний день где-то между атомной станцией и заповедником порядка 6-7 километров расстояние. Я был там перед выходными, и мы делали облёт специально, посмотреть, какая ситуация складывается.

Второй вопрос – мы всех пытаемся пугать сегодня америцием. Но америций – это продукт распада плутония-241. Идёт пока распад, да, он немножко растёт – уровень. И прогнозируется, что он будет расти до 2056 года.

Сегодня наука уже вплотную занимается изучением данного элемента. И будут какие-то выводы, рекомендации, что нам делать. Поэтому я бы не пугал людей, потому что люди насмотрятся наших передач, и потом начинается какая-то боязнь.

# Авария на Чернобыльской АЭС # общество # Пётр Николаенко

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