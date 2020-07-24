Вот так встречали Александра Лукашенко в Марьиной Горке

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 24 июля побывал в новом спортивно-оздоровительном комплексе, открывшемся в Марьиной Горке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алена Сырова, корреспондент:

Не столько из-за желания тотчас приступить к тренировкам жители Марьиной Горки собрались у нового ФОКа. Куда больше сегодня их мотивировала новость о визите главы государства.

И пока тот беседовал с гордостью белорусской армии, десантниками, гражданские все приходили и приходили к следующей точке в президентском маршруте.

Мы еще встретимся, поговорим.

Экскурсия по спортивному центру заняла не более 10 минут: Александр Лукашенко спешил вернуться к тем, кто его ожидал на улице, потому все кратко и по существу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы здесь не просто должны восстановить футболистов и научить плавать, вы должны туда, в Минск, скажем так, выдать нам два десятка человек, из которых мы будем делать уже настоящих рекордсменов. Как выглядит новый ФОК, который открыли в Марьиной Горке

С жителями Марьиной Горки – теми, кому прежде всего и предназначался новый ФОК – Президент начал разговор с планов на будущее не только для города, но и в целом района и области. В ближайшее время в регионе появятся те объекты, которых всегда не хватает в активно развивающихся городах.

Александр Лукашенко:

Мы вот сейчас просмотрели, мы должны построить около двух десятков детских садиков за год-два, в будущем году сдать, и, по-моему, три-четыре школы, которых в Минской области не хватает.

Ну, вы-то как в шоколаде здесь живете, у вас всего хватает, уже и бассейн будет. Но еще много, где нам чего-то надо построить. Поэтому вот, договорились с губернатором, подписано мое распоряжение год назад. Мы финансируем эти объекты и за пару лет мы их создадим.

Алена Сырова:

И пока дети были заняты сладкими подарками, те, что чуть постарше, вместе со взрослыми окружили главу государства плотным кольцом и задавали самые разные вопросы: от «когда появится новая лыжероллерная трасса» до очень личных.

– У нас очень в городе любят биатлонные лыжные гонки, но заниматься негде.

– Мы тебя забираем.

– Спасибо!

– Возьми ее, посмотрим, как ты. Кстати, я биатлоном занимаюсь.

– Я знаю, я смотрела.

– Ну, с тобой тогда побежим.

Алена Сырова:

Все проблемы, которые озвучивали главе государства, ответственные лица тут же брали на карандаш – нет сомнений, все тщательно изучат и обязательно решат по справедливости. Президент ведь пообещал именно так на глазах сотен местных жителей и тех, кто следил за их стримами в соцсетях (да, прямую трансляцию в этот раз вели не журналисты).

– Говорят, что на эти дороги, если сейчас там асфальтировать, якобы население должно еще тоже скидываться на эти дороги. Это правда?

– Нет. Если скинетесь, будет хорошо, не откажемся. Но никто население не просит скидываться на дороги. Вы уже скиньтесь, чтобы себе от дороги подъезд сделать. А дорогу мы сами сделаем. Поэтому не слушайте вы, что говорят. Но если вы соберете какую-то копейку, я буду только приветствовать. Но не прошу вас.