Александр Лукашенко в Марьиной Горке: «Нельзя быть провокатором, мне мороженое нельзя!»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 24 июля побывал в новом спортивно-оздоровительном комплексе, открывшемся в Марьиной Горке. Затем беседа ушла в более праздничное русло.
Новости Беларуси. Александр Лукашенко 24 июля побывал в новом спортивно-оздоровительном комплексе, открывшемся в Марьиной Горке. Затем беседа ушла в более праздничное русло.
Александр Лукашенко поделился своими эмоциями от здешних мест. Видит их часто, правда, преимущественно из иллюминатора вертолета по пути в командировки в регионы, например.
Но в день рождения принято не только получать подарки и хорошие слова в свой адрес, но и угощать гостей. В Марьиной Горке традицию не нарушили.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вот нельзя быть провокатором, мне мороженое нельзя! У нас не пропадет.
Алёна Сырова, корреспондент:
И пока дети были заняты сладкими подарками, те, что чуть постарше, вместе со взрослыми окружили главу государства плотным кольцом и задавали самые разные вопросы: от «когда появится новая лыжероллерная трасса» до очень личных.