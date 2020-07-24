Александр Лукашенко в Марьиной Горке: «Нельзя быть провокатором, мне мороженое нельзя!»

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 24 июля побывал в новом спортивно-оздоровительном комплексе, открывшемся в Марьиной Горке. Затем беседа ушла в более праздничное русло.

Александр Лукашенко поделился своими эмоциями от здешних мест. Видит их часто, правда, преимущественно из иллюминатора вертолета по пути в командировки в регионы, например.

Но в день рождения принято не только получать подарки и хорошие слова в свой адрес, но и угощать гостей. В Марьиной Горке традицию не нарушили.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вот нельзя быть провокатором, мне мороженое нельзя! У нас не пропадет.