В Слуцкой ЦРБ эндоскопическое отделение заработало на новых площадях

Продолжается модернизация учреждений здравоохранения Минской области. В прошлом году практически в каждом районе появились современные компьютерные томографы, рентген-аппараты и маммографы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Например, в Слуцкой больнице эндоскопическое отделение переехало в реконструированные помещения. Также закуплено новое оборудование. Ожидают поставку и в этом году.