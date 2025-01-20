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В Слуцкой ЦРБ эндоскопическое отделение заработало на новых площадях

20 января 2025 14:11
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Продолжается модернизация учреждений здравоохранения Минской области. В прошлом году практически в каждом районе появились современные компьютерные томографы, рентген-аппараты и маммографы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Например, в Слуцкой больнице эндоскопическое отделение переехало в реконструированные помещения. Также закуплено новое оборудование. Ожидают поставку и в этом году. 

В Слуцкой ЦРБ эндоскопическое отделение заработало на новых площадях-2

Отделение эндоскопии теперь не узнать, современный интерьер, просторные помещения. Здесь есть все техническое оснащение, чтобы проводить качественные исследования и назначать грамотное лечение. Ведь в вопросах здоровья не должно быть промедления. 

В Слуцкой ЦРБ эндоскопическое отделение заработало на новых площадях-4

Дарья Авсюк, корреспондент:
В обновленное отделение установили и новую стойку с тремя гастроскопами. Это позволяет врачу осматривать и наблюдать внутренние органы без дополнительных вмешательств.

В Слуцкой ЦРБ эндоскопическое отделение заработало на новых площадях-6

Это позволило значительно повысить качество оказания помощи и увеличить оперативность работы врачам. Ежегодно здесь выполняется до 5 тысяч исследований.

В Слуцкой ЦРБ эндоскопическое отделение заработало на новых площадях-8

Игорь Шингель, заведующий эндоскопическим отделением Слуцкой центральной районной больницы:
Мы оказываем как лечебно-диагностическую помощь, так и экстренную. Экстренная помощь – в основном это остановка желудочно-кишечных кровотечений. Что дает возможность либо отсрочить операцию на некоторое время, либо перевести ее в разряд терапевтических. На втором месте у нас удаление инородных тел в верхних отделах ЖКТ и дыхательных путей.

В Слуцкой ЦРБ эндоскопическое отделение заработало на новых площадях-10

Оборудовано большое моечно-дезинфекционное помещение, которое состоит из двух зон. В первом все использованные эндоскопы промываются вручную. Далее механическая обработка. Весь процесс занимает около полутора часов. После очистки эндоскопы находятся в специальных шкафах для хранения, там проходят и сушку.

Подробнее в видео.

# Учреждения здравоохранения

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