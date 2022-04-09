В рамках акции «Неделя леса» в Беларуси планируется высадить 17 миллионов деревьев

Новости Беларуси. Более 17 миллионов деревьев планируется высадить в Беларуси за время акции «Неделя леса», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она начинается 9 апреля и уже в 15 раз в истории страны объединит всех, кто заботится о будущем. Всего определено более чем две тысячи объектов, где будут работать над лесовосстановлением.