«Нас вывозят в товарных вагонах. Всю семью». В Минске прошёл митинг-реквием в честь освобождения узников концлагерей

Новости Беларуси. В Первомайском районе прошел митинг-реквием, посвященный Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Местом встречи стало пересечение улиц Якуба Коласа и Калинина. Здесь, на территории бывшего лагеря смерти, установлен мемориальный знак «Расстрел военнопленных». Участие приняли бывшие узники, ветераны, представители местной власти и общественных организаций, военнослужащие, школьники. К мемориалу возложили цветы. Память погибших почтили минутой молчания.

Александра Поспелова, бывшая малолетняя узница концлагеря:

Нас вывозят в товарных вагонах. Всю семью. И нас в Германию везут в этих вагонах товарных. Без отопления, без еды. 40-градусный мороз был в 1942 году. Очень много погибло в дороге. Выбрасывали на дороге из вагона. Мы выжили.