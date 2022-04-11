Прямой эфир

«Нас вывозят в товарных вагонах. Всю семью». В Минске прошёл митинг-реквием в честь освобождения узников концлагерей

11 апреля 2022 14:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Первомайском районе прошел митинг-реквием, посвященный Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Нас вывозят в товарных вагонах. Всю семью». В Минске прошёл митинг-реквием в честь освобождения узников концлагерей-1

Местом встречи стало пересечение улиц Якуба Коласа и Калинина. Здесь, на территории бывшего лагеря смерти, установлен мемориальный знак «Расстрел военнопленных». Участие приняли бывшие узники, ветераны, представители местной власти и общественных организаций, военнослужащие, школьники. К мемориалу возложили цветы. Память погибших почтили минутой молчания.

«Нас вывозят в товарных вагонах. Всю семью». В Минске прошёл митинг-реквием в честь освобождения узников концлагерей-4

Александра Поспелова, бывшая малолетняя узница концлагеря:
Нас вывозят в товарных вагонах. Всю семью. И нас в Германию везут в этих вагонах товарных. Без отопления, без еды. 40-градусный мороз был в 1942 году. Очень много погибло в дороге. Выбрасывали на дороге из вагона. Мы выжили.

«Нас вывозят в товарных вагонах. Всю семью». В Минске прошёл митинг-реквием в честь освобождения узников концлагерей-7

Эдуард Кузнецов, депутат Минского городского Совета депутатов:
Эта память никогда не должна исчезнуть. Мы видим, что происходит в настоящее время в мире. Хотелось бы, чтобы это было только в памяти, а не наяву.

«Нас вывозят в товарных вагонах. Всю семью». В Минске прошёл митинг-реквием в честь освобождения узников концлагерей-10

В этом лагере смерти находилось более 140 тысяч военнопленных, многие были убиты или замучены. Но память продолжает жить, и каждый год 11 апреля возле этого памятного знака собираются представители всех поколений.

Читайте также:

«Можно было выйти через черный дым из трубы крематория». Бывший узник о том, что происходило в Бухенвальде

Они думали, что едут на работу. Как издевались над людьми, которые попадали в Тростенец

«Дым пах перегорелыми костями». Как узники смогли сохранить рассудок в лагерях смерти?

# Великая Отечественная война # общество # Эдуард Кузнецов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Новики буквально восстановили из пепла. Какие деревни в Минской области спалили во время войны?
11 апреля 2022 14:08

Новики буквально восстановили из пепла. Какие деревни в Минской области спалили во время войны?

Сосна, ель, дуб, берёза и лиственница. В рамках «Недели леса» в Минской области высадят 4,5 млн деревьев
11 апреля 2022 13:56

Сосна, ель, дуб, берёза и лиственница. В рамках «Недели леса» в Минской области высадят 4,5 млн деревьев

Песков сообщил подробности предстоящей встречи Лукашенко и Путина на Дальнем Востоке
11 апреля 2022 13:22

Песков сообщил подробности предстоящей встречи Лукашенко и Путина на Дальнем Востоке