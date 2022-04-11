«Нас вывозят в товарных вагонах. Всю семью». В Минске прошёл митинг-реквием в честь освобождения узников концлагерей

Новости Беларуси. В Первомайском районе прошел митинг-реквием, посвященный Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. В Первомайском районе прошел митинг-реквием, посвященный Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Местом встречи стало пересечение улиц Якуба Коласа и Калинина. Здесь, на территории бывшего лагеря смерти, установлен мемориальный знак «Расстрел военнопленных». Участие приняли бывшие узники, ветераны, представители местной власти и общественных организаций, военнослужащие, школьники. К мемориалу возложили цветы. Память погибших почтили минутой молчания.
Александра Поспелова, бывшая малолетняя узница концлагеря:
Нас вывозят в товарных вагонах. Всю семью. И нас в Германию везут в этих вагонах товарных. Без отопления, без еды. 40-градусный мороз был в 1942 году. Очень много погибло в дороге. Выбрасывали на дороге из вагона. Мы выжили.
Эдуард Кузнецов, депутат Минского городского Совета депутатов:
Эта память никогда не должна исчезнуть. Мы видим, что происходит в настоящее время в мире. Хотелось бы, чтобы это было только в памяти, а не наяву.
В этом лагере смерти находилось более 140 тысяч военнопленных, многие были убиты или замучены. Но память продолжает жить, и каждый год 11 апреля возле этого памятного знака собираются представители всех поколений.
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