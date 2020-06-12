Прямой эфир

Почему Купала во время ВОВ приютил семью Коласа только на пару дней?

12 июня 2020 13:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Почему Купала во время ВОВ приютил семью Коласа только на пару дней?-1

24 июня 1941 года в Минске городские власти принимают решение о массовой эвакуации. Воплотить его в жизнь уже невозможно – железнодорожные пути уничтожены бомбежкой. Только 10 составов смогли покинуть Минск.

23 июня на один из них успевает и семья Якуба Коласа.

Почему Купала во время ВОВ приютил семью Коласа только на пару дней?-4

Михась Мицкевич, сын Якуба Коласа:
Бацька і брат старэйшы пашлі на станцыю «Калодзішчы» і там сустрэлі чалавека, які сказаў: «Немедленно езжайте в Москву, последние поезда уходят. Что будет дальше неизвестно».

«Тады вялікая каштоўнасць». Что успел взять сын Якуба Коласа перед началом бомбёжки Минска

Почему Купала во время ВОВ приютил семью Коласа только на пару дней?-7

В растерянности едут на дачу к Янке Купале. Сюда, в сторону Орши, двинулась основная масса людей.

Михась Мицкевич:
Ён нас так ветліва прыняў, але сказаў так: «Мае госці толькі на 2-3 дні».  Ён меў на ўвазе тое, што сам скора будзе вымушаны паехаць.

# Великая Отечественная война # общество # Михась Мицкевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: «Наверное, еще с ноября, когда мы ничего не знали, Витебск переболел. Но тот, кто переболел, – так это к счастью»
12 июня 2020 13:55

Александр Лукашенко: «Наверное, еще с ноября, когда мы ничего не знали, Витебск переболел. Но тот, кто переболел, – так это к счастью»

Закладной камень дворца XVIII века и редчайшая чёрная сосна. Что сохранилось от усадьбы Монюшко-Ваньковичей в Смиловичах
12 июня 2020 11:44

Закладной камень дворца XVIII века и редчайшая чёрная сосна. Что сохранилось от усадьбы Монюшко-Ваньковичей в Смиловичах

Статистику по коронавирусу за 12 июня опубликовал Минздрав Беларуси
12 июня 2020 11:24

Статистику по коронавирусу за 12 июня опубликовал Минздрав Беларуси