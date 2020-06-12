Почему Купала во время ВОВ приютил семью Коласа только на пару дней?
Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.
О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.
24 июня 1941 года в Минске городские власти принимают решение о массовой эвакуации. Воплотить его в жизнь уже невозможно – железнодорожные пути уничтожены бомбежкой. Только 10 составов смогли покинуть Минск.
23 июня на один из них успевает и семья Якуба Коласа.
Михась Мицкевич, сын Якуба Коласа:
Бацька і брат старэйшы пашлі на станцыю «Калодзішчы» і там сустрэлі чалавека, які сказаў: «Немедленно езжайте в Москву, последние поезда уходят. Что будет дальше неизвестно».
«Тады вялікая каштоўнасць». Что успел взять сын Якуба Коласа перед началом бомбёжки Минска
В растерянности едут на дачу к Янке Купале. Сюда, в сторону Орши, двинулась основная масса людей.
Михась Мицкевич:
Ён нас так ветліва прыняў, але сказаў так: «Мае госці толькі на 2-3 дні». Ён меў на ўвазе тое, што сам скора будзе вымушаны паехаць.