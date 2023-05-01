«Нас на протяжении 20 лет тыкали носом в «Дожинки». Почему тогда уехавшие белорусы отмечают этот праздник?

Новости Беларуси. Почему первомайский праздник как никогда актуален сегодня, где дисциплина и добросовестность скрепы? Какие сакральные красные даты появляются в Беларуси и как относимся к традиционным поводам? В чем заключаются идеологические тренды? У единственного в Беларуси ток-шоу, которое вещает в прямом эфире, нет выходных, потому 1 мая в 18.30 на площадке проекта « По существу » гости и ведущие обсудят празднично-будничную тему!

Александр Версоцкий, председатель Свислочского райисполкома:

Есть хорошее высказывание: что имеем – не ценим, потерявши – плачем. Будучи зампредом райисполкома побывал в Алитусе. Накануне моей поездки был принят Декрет № 18. Он тоже ведь у нас непопулярен в стране. Когда я в Литве рассказал о сути этого декрета, там присутствовали мэр города, администрация, они встали и стоя аплодировали.

Теперь касаясь праздников, которые мы проводим, 1 Мая. У нас есть какие-то определенные черты по наведению порядка. Первомай – первая черта, когда нужно бордюры побелить, разметку нанести и так далее. 9 Мая, День Независимости, праздник города. Все познается в сравнении. Поедьте в Украину, Литву – там этого не делается.

Кирилл Казаков, СТВ:

Вы недалеко от Польши живете, да? Я иногда смотрю на порталах наших беглых, экстремистов, что у них есть «Дожинки», оказывается. Сколько нас на протяжении 20 лет тыкали носом в эти «Дожинки», показывали, что это чуть ли не самый убогий колхозный праздник. Туда приезжаешь – те же тюки из сена, те же праздники, те же награждения хлеборобов. Не так ли?

Александр Версоцкий:

Конечно. В этом плане мы гораздо преуспели. У нас почитание и награда человека труда гораздо больших масштабов, нежели в той Польше. Как там и как у нас проводятся «Дожинки», я знаю.

Алена Сырова, СТВ:

Почему тогда мы стали больше ценить все то, что есть, но все еще в недостаточной мере это ценим?