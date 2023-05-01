«Все находятся под одной идеей». В чём замысел «Вытоков»?

Новости Беларуси. Почему первомайский праздник как никогда актуален сегодня, где дисциплина и добросовестность скрепы? Какие сакральные красные даты появляются в Беларуси и как относимся к традиционным поводам? В чем заключаются идеологические тренды? У единственного в Беларуси ток-шоу, которое вещает в прямом эфире, нет выходных, потому 1 мая в 18.30 на площадке проекта « По существу » гости и ведущие обсудят празднично-будничную тему!

Алексей Карней, ведущий специалист отдела развития олимпийского движения НОК Беларуси, координатор проекта «Вытокi»:

Когда мы заканчиваем сезон «Вытоков», мы сводим аналитику, есть ли какой-то эффект для общества от таких фестивалей. Понятно, что ядро мероприятия – спорт. Нам интересно, чтобы дети приходили в школу и в каждом регионе было 20-30 % увеличения людей, занимающихся каким-либо видом спорта, который развивается в этих районных центрах. После этого мы рассматриваем, какая география нам нужна для «Вытоков». Нам интересно, чтобы этот город был не только про спорт, а про историю, культуру, чтобы что-то принести и оставить после себя. Все мероприятия должны быть красиво упакованы, должны быть в тренде. Почему «Вытокi» успешны? Идея олимпийского квеста – выполни одно задание, другое – квест-движение, в котором одновременно может участвовать 10 тысяч человек. И дети, и взрослые. И такая вся общая шумиха, в которой все находятся под одной идеей, одной целью. Но при этом усваивают образование, культуру, белорусские бренды, спорт. И она, конечно, будет в тренде. Было бы хорошо, чтобы большинство государственных праздников были в тренде. Большинство людей, которые присутствуют на «Вытокі. Крок да Алімпу», не понимают, что это государственный праздник. Многие думают, что это какой-то классный фестиваль.

Кирилл Казаков, СТВ:

Я очень сильно люблю и уважаю государственные праздники. Но почему для того, чтобы этот праздник оказался успешным, мы должны сделать в сторону шаг и сказать, что он не государственный?

Алексей Карней:

Ни в коем случае. Обыватель на празднике может не заметить, но все, кто участвует, видят расцветку флага, то, что организаторами проекта являются Олимпийский комитет, профсоюзные организации, облисполком. Все понимают, что это сделано руками государства. Да, с привлечением внебюджетных средств, но за счет хорошей упаковки, правильного маркетингового подхода даже к мероприятиям, которые несут какой-то символизм. Может, люди либеральных взглядов туда пришли, им что-то не нравится, но они все равно должны получать удовольствие.

Кирилл Казаков:

Такие есть везде.

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