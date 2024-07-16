ГАИ Минской области помогает водителям справляться с жарой

В Минской области продолжает держаться 30+. В такую погоду у водителей может снижаться концентрация внимания, уменьшается быстрота реакции, появляются сонливость и вялость. Поэтому сейчас сотрудники ГАИ ежедневно дежурят на дорогах и раздают бутилированную питьевую воду.

Андрей Санько, инспектор ДПС отделения ГАИ Жодинского ГОВД:

Водителям хотелось бы посоветовать, чтобы сами самостоятельно контролировали свое самочувствие и перед тем, как выехать в дорогу, взяли воду, проверить на техническую исправность автомобиль, чтобы работал кондиционер, стекла. Также не надо забывать, что сейчас лето, дети более активно стали появляться на улицах, и я подчеркну, что жара способствует тому, что реакция замедляется у водителя, поэтому необходимо это все учитывать.

Госавтоинспекция напоминает, если водитель в поездке почувствовал себя плохо, необходимо незамедлительно остановиться, пока не улучшится самочувствие. Кроме того, нельзя оставлять детей и животных в салоне машины без присмотра, даже на короткое время.