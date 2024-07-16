На Кургане Славы проходит сезон летних выставок, посвящённый 80-летию освобождения Беларуси

Творческие мастер-классы, open air и яркие фотозоны! На Кургане Славы – сезон летних выставок, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Тематические уикэнды посвящены 80-летию освобождения Беларуси и Году качества.

Традиционно в презентациях участвуют все районы Минской области. В эти выходные гостей встречали экспозиции Борисовского, Воложинского, Вилейского, Крупского, Клецкого и Пуховичского районов.

Наталья Зиневич, д иректор Вилейского ц ентра э стетического в оспитания: Привезли экспонаты времен Великой Отечественной войны. Это различные инструменты быта, которые присутствовали в землянках и в лесах, где жили партизаны. Также у нас висят карты, где показы боевые действия во время Великой Отечественной войны. Решили показать молодежи, чтобы они помнили об этом, не забывали.

Татьяна Окушко, з авотделением Воложинского т ерриториального ц ентра с оцобслуживания н аселения: Мы представляем Воложинский район, а в частности государственное учреждение «Территориальный центр социального обслуживания населения», отделение социальной реабилитации и абилитации инвалидов. Вниманию гостей, которые приехали на Курган Славы, мы представили сувенирную продукцию ручной работы. Данную продукцию делали люди с инвалидностью, которые посещают наше отделение. В которую вложили частичку себя, своей души, своего тепла. Мы с удовольствием демонстрируем ту красоту, которую делаем для людей.

Павел Ярошонок, мастер народных художественных ремесел Вилейского районного дома ремесел:

Мы представляем Вилейский район. Я занимаюсь лозоплетением (художественное плетение из лозы). Мы привезли корзины пасхальные на Пасху, рюкзак, хлебница, самовар с чайником и самый любимый, безусловно, самовар. Тут я в общей сложности год его плел, но потом уже сопутствующие, то есть, чайник, чашечки, чтобы была композиция.

Проект будет проходить на Кургане Славы каждые выходные. Гуляния предусмотрены при благоприятных погодных условиях. Выставочный сезон продлится до конца августа.