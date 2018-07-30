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Нарушителей на минских пляжах будут выявлять с помощью квадрокоптеров

30 июля 2018 19:29
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Новости Беларуси. Камеры с дистанционным управлением, так называемые квадрокоптеры, помогут обнаружить недостатки на пляжах, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Нарушителей на минских пляжах будут выявлять с помощью квадрокоптеров-1

С помощью умной техники природоохранные службы будут следить за оперативностью вывоза мусора с контейнерных площадок, отсутствием машин в 30-метровой зоне у воды и наличием исправных шлагбаумов. Кстати, дрон может передавать картинку не только в режиме реального времени, но и записывать фото и видео, дабы нарушитель не ушел от ответственности.

Нарушителей на минских пляжах будут выявлять с помощью квадрокоптеров-4

Новинку уже опробовали на бывшем военном полигоне в Колодищах, водохранилищах Дрозды и Криница. Выявили несколько свалок. Напомним, за выброс мусора в неустановленных местах можно заплатить более тысячи рублей.

# Правила безопасности # общество # Фотофакт

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