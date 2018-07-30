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В Лошице возведут новый микрорайон

30 июля 2018 19:25
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Новости Беларуси. С чистого листа. Новый микрорайон появится в Лошице, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. 

В Лошице возведут новый микрорайон-1

Первые дома уже встретили своих жильцов. Сейчас площадь планируют расширить. На месте будущей застройки находится небольшая деревня, однако все тридцать домов пустуют. Поэтому в скором времени ветхое жильё снесут, а на его месте построят панельные дома. В ближайшее время здесь возведут два детских сада, школу и поликлинику.

В Лошице возведут новый микрорайон-4

Горожанка:
У меня муж и трое детей. Нам понравился этот район. Здесь Чижовское водохранилище - возможность погулять с детьми.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Фотофакт

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