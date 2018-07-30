В Лошице возведут новый микрорайон

Первые дома уже встретили своих жильцов. Сейчас площадь планируют расширить. На месте будущей застройки находится небольшая деревня, однако все тридцать домов пустуют. Поэтому в скором времени ветхое жильё снесут, а на его месте построят панельные дома. В ближайшее время здесь возведут два детских сада, школу и поликлинику.