Армейские игры проходят в Беларуси. Итоги первого дня

Новости Беларуси. Международные Армейские игры проходят в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На полигон под Брестом приехали снайперы из 18 стран. Соревнования начались несколько дней назад. Белорусские стрелки вошли в десятку сильнейших по итогам первых упражнений конкурса «Снайперский рубеж». 30 июля прошли индивидуальные стрельбы, впереди парный зачет и эстафета.

На полигоне под Брестом в ближайшие 10 дней будут стрелять особенно метко. Беларусь в 2019 году одна из семи стран, кто принимает у себя международные Армейские игры. Они проходят в России, Казахстане, Китае, Армении, Иране и Азербайджане. Конкурс «Снайперский рубеж» в числе самых престижных по количеству стран-участниц уступает только танковому биатлону.

Владимир Белый, главный судья конкурса «Снайперский рубеж»:

Предусмотрены упражнения с очень сложными и неудобными положениями для стрельбы: на скатах крыш и так далее. Это все продиктовано определенным опытом, который мы имеем исходя из нашего опыта боевой подготовки и анализа, реального опыта локальных конфликтов.

На рубежах – лидеры. По сути, олимпиада для снайперов. До этого два года кряду самых метких стрелков принимал Казахстан.

Галымжан Касымбеков, руководитель команды сборной снайперов Республики Казахстан:

Мы, все страны, прибыли сюда. Мы друг друга видим, мы друг друга оцениваем. Где-то у кого-то перенимаем опыт. Пока на данный момент все соблюдается. Спорных моментов сильных нет. Я считаю, все будет прозрачно.

На первом, индивидуальном этапе соревнуются 18 команд. По итогам семи упражнений дальше пройдут только 8. Сборная Монголии – одна из фаворитов, в прошлом году заняла пятое место. По-боевому они настроены и сейчас. Хотя будет непросто – уж очень непривычные декорации. Расстояние до мишеней в отдельных упражнениях достигает 800 метров.

Бадарч Хадбаатар, руководитель команды сборной снайперов Монголии:

Там степи, там ветер. Получается, можно все разглядеть. А здесь вокруг леса, ветра нету, влажность.

Петр Бутрим, СТВ:

Одна из главных особенностей «Снайперского рубежа» в этом году – единое для всех оружие. Пистолет Макарова, автомат Калашникова и вот такая винтовка Драгунова. Самая распространенная у снайперов. Важно, что все участники находятся в равных условия.

Они же максимально приближены к боевым. Среди участников Армейских игр есть и те, кто недавно воевал. Отдельные страны, такие как Сирия, в состоянии военного конфликта находятся по сей день. И только в такой обстановке можно получить ценный опыт.

Эдгар Антонио Санчес, руководитель команды сборной снайперов Венесуэлы:

Сегодня в разных точках планеты очень много военных конфликтов. Они носят быстрый и разрушительный характер. В то же время у нас в Венесуэле очень много природных ресурсов, таких как нефть и золото. Многие хотят их присвоить себе. И именно поэтому нам надо иметь сильные спецподразделения. И готовить их в таких остановках.

Как говорят снайперы, дома и ветер помогает. После 4 упражнений, в том числе и ночной стрельбы, в лидерах – белорусские военные.