Чаще посещать врача – когда родинки несут риск развития меланомы?
Лето, солнце, пляж. Принимая солнечные ванны, так просто потерять счет времени и забыть обо всем на свете. В результате вместо золотистого загара – обгорелая кожа, не считая тех рисков, которые можно заработать при длительном времяпрепровождении на солнце. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Я слышала, что люди, у которых большое количество родинок – им вообще запрещено пребывать долго на солнце. То есть меланома возникает у таких людей, у которых есть родимые пятна или у всех?
Татьяна Поклад, врач-онколог, заведующая онкологическим отделением Вилейской центральной районной больницы:
Меланома из невусов развивается только в 30 процентах случаев, в остальных процентах случаев она развивается на неизмененной коже. Поэтому особое внимание только людям, у которых находится больше 100 родинок. Этим людям нужно чаще посещать врача, осматривать их, даже есть такое понятие, как картирование.
Алеся Лакина:
Неважно какого размера эти родинки?
Татьяна Поклад:
Неважно.
Михаил Свито, ведущий ток-шоу:
Есть же какие-то все равно подозрительные родинки, которые настораживают. Что делать в таком случае? Проверить их, может, каким-то образом?
Татьяна Поклад:
Если вам не нравится какая-то родинка, вы можете пойти на прием даже просто к дерматологу. Не нужно идти к онкологу, к онкологу уже отправит дерматолог, если что-то ему не понравится. Сейчас распространен такой метод исследования, как дерматоскопия. Есть такой специальный приборчик, который видит глубокие слои кожи. Она может быть маленькая – 3-4 миллиметра, будет уже развиваться меланома. Может быть большая и абсолютно безопасная.
Алеся Лакина:
Сейчас медицинские работники, мне кажется, пристальное внимание этому уделяют. Потому что ежегодно, когда приходишь на медкомиссию, проводят опрос. Спрашивают как раз про новые родинки, появилось ли их больше, как они себя чувствуют. Вы обращаете внимание на свои родинки, ходите на осмотр?
Валерия Приступа, любит загорать на курортах:
Да, я в 2023 году ходила, проверялась. Сказали, что нормально. Я периодически хожу.
Алеся Лакина:
То есть вы ходите перед морем, может быть, чтобы поехать на море?
Валерия Приступа:
После, мне как-то спокойнее, когда я отдохнула, пришла, проверилась и живу дальше.
Михаил Свито:
Скажите, кто-нибудь замечал из вас, что после длительного пребывания на солнце родинок появляется больше, возможно?
Валерия Приступа:
Да, у меня чуть-чуть увеличилось.
Михаил Свито:
Где взаимосвязь, казалось бы?
Валерия Приступа:
Я лежу в тени. Пока я иду до моря, спускаюсь, на меня солнце светит. В воде пока я купаюсь, в море отражаются лучи, все равно на меня попадает. В воде тем более очень сильно загораешь, минут 20-30 я плаваю. По сути дела, больше я на солнце стараюсь не быть. Я думала, это с возрастом.
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