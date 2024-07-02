Чаще посещать врача – когда родинки несут риск развития меланомы?

Лето, солнце, пляж. Принимая солнечные ванны, так просто потерять счет времени и забыть обо всем на свете. В результате вместо золотистого загара – обгорелая кожа, не считая тех рисков, которые можно заработать при длительном времяпрепровождении на солнце. Обо всем этом поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Я слышала, что люди, у которых большое количество родинок – им вообще запрещено пребывать долго на солнце. То есть меланома возникает у таких людей, у которых есть родимые пятна или у всех?

Татьяна Поклад, врач-онколог, заведующая онкологическим отделением Вилейской центральной районной больницы:

Меланома из невусов развивается только в 30 процентах случаев, в остальных процентах случаев она развивается на неизмененной коже. Поэтому особое внимание только людям, у которых находится больше 100 родинок. Этим людям нужно чаще посещать врача, осматривать их, даже есть такое понятие, как картирование. Алеся Лакина:

Неважно какого размера эти родинки? Татьяна Поклад:

Неважно. Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Есть же какие-то все равно подозрительные родинки, которые настораживают. Что делать в таком случае? Проверить их, может, каким-то образом? Татьяна Поклад:

Если вам не нравится какая-то родинка, вы можете пойти на прием даже просто к дерматологу. Не нужно идти к онкологу, к онкологу уже отправит дерматолог, если что-то ему не понравится. Сейчас распространен такой метод исследования, как дерматоскопия. Есть такой специальный приборчик, который видит глубокие слои кожи. Она может быть маленькая – 3-4 миллиметра, будет уже развиваться меланома. Может быть большая и абсолютно безопасная. Алеся Лакина:

Сейчас медицинские работники, мне кажется, пристальное внимание этому уделяют. Потому что ежегодно, когда приходишь на медкомиссию, проводят опрос. Спрашивают как раз про новые родинки, появилось ли их больше, как они себя чувствуют. Вы обращаете внимание на свои родинки, ходите на осмотр?