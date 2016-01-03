Народный Дед Мороз: житель деревни в Брестском районе ежегодно добровольно переодевается в волшебника, чтобы порадовать местную ребятню

Новости Беларуси. Народный Дед Мороз! Житель одной из деревень Брестского района добровольно взял на себя обязанности главного зимнего волшебника.

Уже несколько лет в дни новогодних праздников мужчина устраивает для местных мальчишек и девчонок настоящую зимнюю сказку с поздравлениями и сладкими подарками, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Даниил Ярошевич:

Он изобретает и делает сюрпризы для всех детей.

Ирина Климчук, житель деревни Тельмы:

Человек очень позитивный! Инициативный. Единственный человек, который реально устраивает детям праздник! В прошлом году он был на оленях!