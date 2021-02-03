«Кризис – это не конец, а точка роста». Что делать, если возникла проблема в отношениях?

Первая любовь, первый поцелуй, первый кризис. Что может послужить яблоком раздора в райском союзе двух голубков? Ответы у семейного психолога.

Ольга Гома, детский и семейный психолог: Периоды, когда мы чувствуем, что произошли изменения, изменились наши потребности, тогда и случается кризис в отношениях. Важно понимать, что кризис – это не конец отношений, это не значит, что прошла любовь. Кризис – это точка роста, это возможность построить отношения заново. Более глубокие, более успешные.

Принято считать, что переломный момент в отношениях случается уже после года семейной жизни: конфетно-букетную романтику съедает повседневный быт. Затем появляется потомство, далее детишки идут в школу, а после и вовсе улетают из отчего гнезда. И каждая новая глава меняет ход истории семейной жизни.

Ольга Гома:

Получается, что каждый раз мы выходим на какой-то новый этап отношений. Часто бывает так, что кто-то отстает. Допустим, женщина еще находится на этапе слияния, а муж уже идет дальше на этап каких-то своих идей и мыслей. Ему хочется уже и с друзьями погулять. Вот здесь возникает конфликт.

Муж и жена – одна команда. Но если интересы двух половинок расходятся, то на горизонте обязательно сгустятся тучи и замаячит гроза. К тому же полное слияние и растворение друг в друге также не сулит радужных перспектив.