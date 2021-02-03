«Кризис – это не конец, а точка роста». Что делать, если возникла проблема в отношениях?

Первая любовь, первый поцелуй, первый кризис. Что может послужить яблоком раздора в райском союзе двух голубков? Ответы у семейного психолога.
Первая любовь, первый поцелуй, первый кризис. Что может послужить яблоком раздора в райском союзе двух голубков? Ответы у семейного психолога.
Ольга Гома, детский и семейный психолог:
Периоды, когда мы чувствуем, что произошли изменения, изменились наши потребности, тогда и случается кризис в отношениях. Важно понимать, что кризис – это не конец отношений, это не значит, что прошла любовь. Кризис – это точка роста, это возможность построить отношения заново. Более глубокие, более успешные.
Принято считать, что переломный момент в отношениях случается уже после года семейной жизни: конфетно-букетную романтику съедает повседневный быт. Затем появляется потомство, далее детишки идут в школу, а после и вовсе улетают из отчего гнезда. И каждая новая глава меняет ход истории семейной жизни.
Ольга Гома:
Получается, что каждый раз мы выходим на какой-то новый этап отношений. Часто бывает так, что кто-то отстает. Допустим, женщина еще находится на этапе слияния, а муж уже идет дальше на этап каких-то своих идей и мыслей. Ему хочется уже и с друзьями погулять. Вот здесь возникает конфликт.
Муж и жена – одна команда. Но если интересы двух половинок расходятся, то на горизонте обязательно сгустятся тучи и замаячит гроза. К тому же полное слияние и растворение друг в друге также не сулит радужных перспектив.
Ольга Гома:
Частая причина кризисов – это попытка переделать партнера. «Сейчас я выйду замуж, а там уже посмотрим, там уже поменяю его». В обратную сторону это тоже работает. Может быть так, что у мужа в семье мама не работала, занималась бытом и детьми, для него это нормально. А у жены мама работала, была очень активной, увлеченной. И она не понимает его сценарий. Если они не обсудили это изначально перед свадьбой, то, конечно, рано или поздно возникнет кризис.
Чтобы брачные узы не пошли по швам, необходимо наладить диалог. Разговоры по душам сгладят острые углы.
Ольга Гома:
И разговоры эти не должны быть только о каких-то бытовых делах. Разговоры должны быть более глубокими: о чувствах, о потребностях, о том, что нравится и не нравится в этих отношениях. Часто бывает так, что мы боимся обидеть партнера, сказать, что нам с чем-то жить некомфортно. Но поверьте, если вы скажете ему, то ему будет приятно, что вы доверяете. Это поможет укрепить ваши отношения.
Настоящая любовь выдержит любые испытания.