«Я просто бежал и думал: люди, где у вас находятся силы?» Корреспондент СТВ пробежал дистанцию на полумарафоне – его эмоции

Новости Беларуси. Его время – 1 час 2 минуты 50 секунд. Победителем на главной дистанции Минского полумарафона стал россиянин Ринас Ахмадеев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А вот среди бегунов, выбравших пятикилометровый отрезок, лучший результат показал гомельчанин. С отрывом в несколько минут финишировала и первая девушка.

Первую половину как-то легко бежалось, а уже во вторую почувствовал холод. Мышцы сковываются, и уже тяжелее бежать. В целом все классно.

Все участники молодцы. Не только те, кто первое, второе, третье места заняли, но все, кто участвует. Сегодня, конечно, погода не из самых хороших, а столько людей, все вышли, не побоялись. Вообще, все круто.

Марафон объединил тысячи участников. Многие были на дистанции с флагами и эмблемами различных ведомств. К выбору спортивного костюма бегуны подошли с особой изобретательностью: кимоно, форма МЧС. Отличить среди всех можно было и нашего коллегу.

Артем Шукалович, корреспондент СТВ:

Эмоции невероятные, чувства неописуемые. Пятый километр был самый тяжелый. Я просто бежал и думал: люди, где у вас находятся силы? Откуда вы их берете? Я восхищаюсь теперь людьми, которые бегают 10, 21 километр. Я не знаю, где они берут на это силы, но они просто мои герои. В «Спорттаймере» сегодня в рамках «Недели» смотрите репортаж с дистанции!