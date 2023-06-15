Народное ополчение Беларуси сможет хранить оружие дома

Новости Беларуси. Законопроект о народном ополчении приняли во втором чтении депутаты на заседании девятой сессии Палаты представителей. Опыт спецоперации в Украине учли: в Беларуси бесконтрольной раздачи оружия, как в Киеве, не будет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый закон даст право в добровольном порядке принимать участие в вооруженной защите нашего государства. При чем речь как о белорусах, так и об иностранцах, которые постоянно проживают в нашей стране. В ходе подготовки законопроекта он был дополнен положением, устанавливающим полномочие местных органов власти извещать нанимателей о зачислении работников в отряды народного ополчения.

Евгений Зайцев, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси: В законе прописано отдельное положение, кто не имеет права быть добровольцем народного ополчения. Учитывая опыт войн и специальной военной операции, которая сегодня происходит в Украине, и бесконтрольную раздачу оружия, как это было в Киеве, предусмотрены все моменты, чтобы такого никогда не повторилось. Законом предусматривается хранение оружия при добровольце. Оно будет находиться дома, порядок хранения, сбережения этого оружия будет определено соответствующими документами, постановлением Совета министров.

В двух чтениях депутаты одобрили законопроект об изменении Уголовно-процессуального кодекса. Действующее законодательство не позволяет вести уголовное производство в отношении умерших. Но сегодня сохранение исторической правды играет особую роль и важно сделать все, чтобы преступники были изобличены. В частности, речь о карателях, причастных к геноциду белорусского народа в годы Великой Отечественной. И неважно, живы они или нет. Так, обновленный Кодекс позволит вести производство по материалам и уголовному делу даже в случае смерти подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, к которым неприменимы сроки давности.

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Сколько на территории Беларуси было концентрационных лагерей. Какую беспощадную политику геноцида проводили фашисты. Поэтому сегодня очень важно, чтобы наказание было неотвратимым. За преступление против мира, безопасности человечества и, конечно, против военных преступлений. Это важно для нас. И наша обязанность перед нашими предками, перед жителями Хатыни, перед детьми, которые были замучены в Красном Береге.

Всего в ходе заседания законодатели рассмотрели свыше десятка законопроектов. В первом чтении принят документ об изменении законов в соответствии с Конституцией. Во втором – проекты законов по вопросам банковской деятельности и конституционного судопроизводства.