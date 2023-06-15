В Витебской области выбирают «Властелина села»

Новости Беларуси. Лучшие семьи Витебской области 15 июня собрались в деревне Подсвилье Глубокского района. Здесь проходит областной этап республиканского сельскохозяйственного проекта «Властелин села», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За право представить северный регион на конкурсе борются 15 семей. Чтобы получить заветную путевку, им предстоит пройти несколько испытаний, которые раскроют творческие, кулинарные и физические способности. Свои силы участники попробуют в конкурсах «Семейный обряд», «Хлеб всему голова», «Купальский венок». Продемонстрировать сплоченность семьи предстоит и на сельскохозяйственных стартах: на скорость нужно напилить дрова и скосить траву. Скажите, в деревне как живется?

Наталья Шкиндер, участница областного этапа республиканского проекта «Властелин села»:

Очень хорошо и весело. Все друг друга знают, все здороваются, если нужна помощь, все друг другу помогут. Обратиться. Это очень хорошо.

Владимир Бабичев, первый секретарь Витебского областного общественного объединения БРСМ:

На селе живут умелые, талантливые, находчивые, активные люди. Самое главное, что с активной гражданской позицией. Они все люди от земли, они все трудятся на предприятиях, в организациях, в учреждениях, они все работают на благо родной Беларуси.