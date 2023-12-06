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Народная артистка Беларуси, балерина Людмила Бржозовская умерла в возрасте 77 лет

06 декабря 2023 13:39
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Звание народной артистки Беларуси балерина получила когда ей было 29, а на сцене Большого театра она блистала почти 20 лет. 6 декабря не стало Людмилы Бржозовской, великой актрисы, оставившей огромный след в развитии отечественного искусства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она была первой исполнительницей партий Кармен в «Кармен-сюите», Евы в «Сотворении мира», Возлюбленной в «Кармине Буране», Маши в «Щелкунчике» в постановках Валентина Елизарьева. Балерине аплодировала публика всего мира, где бы ни гастролировал белорусский театр. В наших архивах сохранились эти уникальные кадры.

Народная артистка Беларуси, балерина Людмила Бржозовская умерла в возрасте 77 лет-1

Для меня театр – это, можно сказать, мой второй дом. Может, даже и первый. Я почти успела захватить все поколения.

Завершив карьеру на сцене, именитая балерина работала в театре балетмейстером-репетитором. В 2000 году ей была присуждена престижная международная премия в номинации «Жизнь в искусстве». Людмила Генриховна Бржозовская умерла в возрасте 77 лет.

# Некролог # общество # Людмила Бржозовская # Фотофакт

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