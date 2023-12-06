Народная артистка Беларуси, балерина Людмила Бржозовская умерла в возрасте 77 лет

Звание народной артистки Беларуси балерина получила когда ей было 29, а на сцене Большого театра она блистала почти 20 лет. 6 декабря не стало Людмилы Бржозовской, великой актрисы, оставившей огромный след в развитии отечественного искусства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Она была первой исполнительницей партий Кармен в «Кармен-сюите», Евы в «Сотворении мира», Возлюбленной в «Кармине Буране», Маши в «Щелкунчике» в постановках Валентина Елизарьева. Балерине аплодировала публика всего мира, где бы ни гастролировал белорусский театр. В наших архивах сохранились эти уникальные кадры.