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Шестиполосную Южную магистраль открыли для движения в Минске

10 июля 2019 17:50
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Новости Беларуси. Подарок для водителей, велосипедистов и пешеходов. Новая автодорога открылась в Октябрьском районе. Она получила название Южная магистраль, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Шестиполосную Южную магистраль открыли для движения в Минске-1

Просторная шестиполоска соединила улицы Володько и Асаналиева. В итоге получился целый комплекс с велосипедными дорожками, наземными и подземными переходами и водопропускным сооружением над рекой Лошицей.

Шестиполосную Южную магистраль открыли для движения в Минске-4

Одним из первых по новой магистрали прокатился корреспондент Вадим Смоляк. Подробности в видеоматериале.

# Улицы Минска # общество # Вадим Смоляк # Фотофакт

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