Шестиполосную Южную магистраль открыли для движения в Минске

Новости Беларуси. Подарок для водителей, велосипедистов и пешеходов. Новая автодорога открылась в Октябрьском районе. Она получила название Южная магистраль, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Подарок для водителей, велосипедистов и пешеходов. Новая автодорога открылась в Октябрьском районе. Она получила название Южная магистраль, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Просторная шестиполоска соединила улицы Володько и Асаналиева. В итоге получился целый комплекс с велосипедными дорожками, наземными и подземными переходами и водопропускным сооружением над рекой Лошицей.
Одним из первых по новой магистрали прокатился корреспондент Вадим Смоляк. Подробности в видеоматериале.