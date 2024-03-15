«Наркотики. Ответственность. Последствия». Правоохранители провели профилактическую акцию для подростков

К каким последствиям может привести употребление и распространение психотропов? Об этом на информационно-профилактической акции с учащимися школ и колледжей говорили сотрудники минской инспекции по делам несовершеннолетних, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На встречу пригласили ребят, которые уже попадали в поле зрения милиции. Врач-нарколог подробно объяснил подросткам, чем опасны наркотики и какое пагубное влияние они оказывают на организм. После ребятам показали фильм, в котором снялись их сверстники, осужденные за распространение психотропов. А свои впечатления они смогли обсудить с минчанином, который отбыл наказание в виде 10 лет лишения свободы и сегодня начинает новую жизнь. После учащихся ждала экскурсия в приемник-распределитель для несовершеннолетних и изолятор временного содержания.

Рассказывали про вред наркотиков, что нельзя идти работать закладчиком, показывали камеры.

Больше всего впечатлили решетки на окнах и невозможность выйти на улицу, когда тебе хочется. Мне действительно страшно сюда попасть.

Дмитрий Мелешко, замначальника отдела профилактики УОПП ГУВД Минска:

В рамках профилактической акции «Наркотики. Ответственность. Последствия» столичной инспекцией по делам несовершеннолетних организовано профилактическое мероприятие на базе одного из колледжей Минска. Здесь собраны несовершеннолетние различных категорий с целью профилактики правонарушений и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.