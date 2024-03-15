Прямой эфир

«Наркотики. Ответственность. Последствия». Правоохранители провели профилактическую акцию для подростков

15 марта 2024 08:50
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

К каким последствиям может привести употребление и распространение психотропов? Об этом на информационно-профилактической акции с учащимися школ и колледжей говорили сотрудники минской инспекции по делам несовершеннолетних, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Наркотики. Ответственность. Последствия». Правоохранители провели профилактическую акцию для подростков-1

На встречу пригласили ребят, которые уже попадали в поле зрения милиции. Врач-нарколог подробно объяснил подросткам, чем опасны наркотики и какое пагубное влияние они оказывают на организм. После ребятам показали фильм, в котором снялись их сверстники, осужденные за распространение психотропов. А свои впечатления они смогли обсудить с минчанином, который отбыл наказание в виде 10 лет лишения свободы и сегодня начинает новую жизнь. После учащихся ждала экскурсия в приемник-распределитель для несовершеннолетних и изолятор временного содержания.

«Наркотики. Ответственность. Последствия». Правоохранители провели профилактическую акцию для подростков-4

Рассказывали про вред наркотиков, что нельзя идти работать закладчиком, показывали камеры.

«Наркотики. Ответственность. Последствия». Правоохранители провели профилактическую акцию для подростков-7

Больше всего впечатлили решетки на окнах и невозможность выйти на улицу, когда тебе хочется. Мне действительно страшно сюда попасть.

«Наркотики. Ответственность. Последствия». Правоохранители провели профилактическую акцию для подростков-10

Дмитрий Мелешко, замначальника отдела профилактики УОПП ГУВД Минска:
В рамках профилактической акции «Наркотики. Ответственность. Последствия» столичной инспекцией по делам несовершеннолетних организовано профилактическое мероприятие на базе одного из колледжей Минска. Здесь собраны несовершеннолетние различных категорий с целью профилактики правонарушений и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

«Наркотики. Ответственность. Последствия». Правоохранители провели профилактическую акцию для подростков-13

Столичные правоохранители уверены, что мероприятие оставило у юных участников неизгладимые впечатления, а увиденное и услышанное на площадках форума положительно повлияет на их поведение.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Дмитрий Мелешко

Другие новости рубрики

Все новости
Пышные блинчики с икрой и сметаной – отличный вариант на Масленицу. Вот пошаговый рецепт
15 марта 2024 08:48

Пышные блинчики с икрой и сметаной – отличный вариант на Масленицу. Вот пошаговый рецепт

Акция «День клиента» проходит на «Белпочте» – белорусам расскажут об услугах и сервисах компании
15 марта 2024 08:01

Акция «День клиента» проходит на «Белпочте» – белорусам расскажут об услугах и сервисах компании

В оршанской гимназии открыли военно-патриотический клуб МЧС
15 марта 2024 07:37

В оршанской гимназии открыли военно-патриотический клуб МЧС