Прямой эфир

Наркошифр на стене дома. Как работают закладчики в Беларуси?

05 февраля 2019 18:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Беларуси за 2018 год зарегистрировано около 5 тысяч наркопреступлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основной потребитель одурманивающих и приносящих смерть веществ – молодёжь.

Наркошифр на стене дома. Как работают закладчики в Беларуси?-1

Пути распространения запрещённых препаратов сегодня самые разные. Один из известных, конечно же, интернет. Это социальные сети и мессенджеры. Контакты на, так называемые, интернет-магазины, оставляют даже на самых видных местах: остановках, фасадах домов, дверях подъездов.

Наркошифр на стене дома. Как работают закладчики в Беларуси?-4

Ирине Кулагиной почти каждый день приходится закрашивать на фасадах настенные надписи. В последнее время работы у маляра прибавилось. Теперь рисуют не только граффити, но и странные наборы латинских букв и цифр. Как оказывается – реклама интернет-магазинов по продаже наркотиков.

Наркошифр на стене дома. Как работают закладчики в Беларуси?-7

Ирина Койпиш, заместитель начальника ЖЭУ №1 Могилёва:
Наше предприятие несёт колоссальные убытки. Мы посчитаем локальную смету, будем подавать иск в суд. Деньги бюджетные, их не так уж и много.

Наркошифр на стене дома. Как работают закладчики в Беларуси?-10

Сотрудники милиции насчитали в Могилёве более двух десятков таких надписей. Они появляются ночью везде и всюду: во дворах, на остановках, или вот как здесь – на входе в аптеку – и на здании центра соцзащиты.

Наркошифр на стене дома. Как работают закладчики в Беларуси?-13

Андрей Руцкий, директор центра социального обслуживания Октябрьского района Могилёва:
С утра пришли на работу и вот на этой стене уже была надпись. Рабочему дал задание, он закрасил её. Буквально на следующее утро она появилась опять.

Наркошифр на стене дома. Как работают закладчики в Беларуси?-16

Сотрудники органов установили личности двух ночных хулиганов. Ими оказались жители областного центра. Одному – 19, второму – 24. Вину признали, таким образом рекламировали площадку по продаже наркотиков и психотропов. В поле зрения милиции курьеры попали за месяц до задержания.

Наркошифр на стене дома. Как работают закладчики в Беларуси?-19

Дмитрий Игнатович, официальный представитель УВД Могилёвского облисполкома:
При задержании у них было изъято 8 расфасованных закладок особо опасного психотропного вещества Альфа-ПВП общим весом более 2 грамм.

В общем-то, схема работы проста: так выглядит ссылка-приглашение в чат популярного мессенджера. Заходите и там вам легко могут предложить работу закладчика.

Наркошифр на стене дома. Как работают закладчики в Беларуси?-22

В числе потенциальных жертв – любой и каждый, желающий быстро заработать деньги и проблемы. Похожее опасное объявление Кирилл Сивец увидел вчера на двери своего подъезда и тут же вызвал милицию. Рекламу наркомагазина жильцы дома быстро закрасили. Лишние вопросы могут задать дети.

Наркошифр на стене дома. Как работают закладчики в Беларуси?-25

Кирилл Сивец:
От руки написанные на стенах, дверях подъезда они возбуждают любопытство детей. Моему сыну через месяц исполняется 9 лет и, увидев такую надпись, в лучшем случае он спросит: «Папа, а что это?». В худшем – откроет гугл и начнет интересоваться. Таких людей нужно наказывать по всей строгости закона.

Наркошифр на стене дома. Как работают закладчики в Беларуси?-28

Виктория Ходосок, СТВ:
Буквально недавно таких «художников», а называют их «трафаретчики» задержали в момент преступления. 27-летние приятели приехали из Пинска в Минск на работу. Перед трудоустройством товарищей предупредили: есть административная ответственность, потому рисовать надо под покровом ночи. А после присылать фототчёт. За каждую надпись полагалось вознаграждение.

А вот статистика: более 90% наркотиков и психотропов в стране распространяются с помощью интернета. Так же вербуют и «минёров-сбытчиков». В общем, преступность широко шагнула вперёд, но правоохранители тоже не отстают. Над подобными делами работает спецподразделение – интернет-разведка.

Наркошифр на стене дома. Как работают закладчики в Беларуси?-31

Геннадий Казакевич, начальник Главного управления по наркоконтролю и противодействию торговли людьми криминальной милиции МВД Беларуси:
Распространение наркотиков в Сети – это сетевой маркетинг. Молодым людям обещают безопасность, высокий заработок. Два стандартных мотиватора, которые употребимы в любом сетевом маркетинге. Но никто не говорит им, что средний срок службы такого закладчика не более полугода. А потом мы его находим и привлекаем к уголовной ответственности.

И что в итоге – проблемы с законом: рекламщиков привлекают к административной ответственности, накродилеров – к уголовной по 328 статье Уголовного кодекса. А это от двух до 25 лет лишения свободы.

# Наркотики # общество # Ирина Койпиш # Андрей Руцкий # Дмитрий Игнатович # Кирилл Сивец # Геннадий Казакевич # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Лидском районе произошёл мор рыбы, а местные жители решили на этом нажиться
05 февраля 2019 17:15

В Лидском районе произошёл мор рыбы, а местные жители решили на этом нажиться

«Было такое одурманивание». Суд с участием фирмы «Алевтина-плюс» по иску потребителей состоится 11 февраля в Минске
05 февраля 2019 16:33

«Было такое одурманивание». Суд с участием фирмы «Алевтина-плюс» по иску потребителей состоится 11 февраля в Минске

«Это такой попандос!» Скандал между директором строительной фирмы и клиентами
05 февраля 2019 16:01

«Это такой попандос!» Скандал между директором строительной фирмы и клиентами