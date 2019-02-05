Наркошифр на стене дома. Как работают закладчики в Беларуси?

Новости Беларуси. В Беларуси за 2018 год зарегистрировано около 5 тысяч наркопреступлений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Основной потребитель одурманивающих и приносящих смерть веществ – молодёжь.

Пути распространения запрещённых препаратов сегодня самые разные. Один из известных, конечно же, интернет. Это социальные сети и мессенджеры. Контакты на, так называемые, интернет-магазины, оставляют даже на самых видных местах: остановках, фасадах домов, дверях подъездов.

Ирине Кулагиной почти каждый день приходится закрашивать на фасадах настенные надписи. В последнее время работы у маляра прибавилось. Теперь рисуют не только граффити, но и странные наборы латинских букв и цифр. Как оказывается – реклама интернет-магазинов по продаже наркотиков.

Ирина Койпиш, заместитель начальника ЖЭУ №1 Могилёва:

Наше предприятие несёт колоссальные убытки. Мы посчитаем локальную смету, будем подавать иск в суд. Деньги бюджетные, их не так уж и много.

Сотрудники милиции насчитали в Могилёве более двух десятков таких надписей. Они появляются ночью везде и всюду: во дворах, на остановках, или вот как здесь – на входе в аптеку – и на здании центра соцзащиты.

Андрей Руцкий, директор центра социального обслуживания Октябрьского района Могилёва:

С утра пришли на работу и вот на этой стене уже была надпись. Рабочему дал задание, он закрасил её. Буквально на следующее утро она появилась опять.

Сотрудники органов установили личности двух ночных хулиганов. Ими оказались жители областного центра. Одному – 19, второму – 24. Вину признали, таким образом рекламировали площадку по продаже наркотиков и психотропов. В поле зрения милиции курьеры попали за месяц до задержания.

Дмитрий Игнатович, официальный представитель УВД Могилёвского облисполкома:

При задержании у них было изъято 8 расфасованных закладок особо опасного психотропного вещества Альфа-ПВП общим весом более 2 грамм. В общем-то, схема работы проста: так выглядит ссылка-приглашение в чат популярного мессенджера. Заходите и там вам легко могут предложить работу закладчика.

В числе потенциальных жертв – любой и каждый, желающий быстро заработать деньги и проблемы. Похожее опасное объявление Кирилл Сивец увидел вчера на двери своего подъезда и тут же вызвал милицию. Рекламу наркомагазина жильцы дома быстро закрасили. Лишние вопросы могут задать дети.

Кирилл Сивец:

От руки написанные на стенах, дверях подъезда они возбуждают любопытство детей. Моему сыну через месяц исполняется 9 лет и, увидев такую надпись, в лучшем случае он спросит: «Папа, а что это?». В худшем – откроет гугл и начнет интересоваться. Таких людей нужно наказывать по всей строгости закона.

Виктория Ходосок, СТВ:

Буквально недавно таких «художников», а называют их «трафаретчики» задержали в момент преступления. 27-летние приятели приехали из Пинска в Минск на работу. Перед трудоустройством товарищей предупредили: есть административная ответственность, потому рисовать надо под покровом ночи. А после присылать фототчёт. За каждую надпись полагалось вознаграждение. А вот статистика: более 90% наркотиков и психотропов в стране распространяются с помощью интернета. Так же вербуют и «минёров-сбытчиков». В общем, преступность широко шагнула вперёд, но правоохранители тоже не отстают. Над подобными делами работает спецподразделение – интернет-разведка.