«Было такое одурманивание». Суд с участием фирмы «Алевтина-плюс» по иску потребителей состоится 11 февраля в Минске

Кто эти люди, которые продают панацею от всех бед?

Елена Данилина:

Мне был звоночек с приглашением посетить бесплатный массаж, и будут подарки хорошие, даже пылесос. В какой-то степени не поверила. Но решила – был свободный вечер – с дочкой прогуляться, узнать, что, почём. Мы пришли, всё радушно, красиво. Там начали представлять массажную насадку, которая мне понравилась, нам предлагали попробовать на себе. Начали говорить про цены, говорили, что именно на этих презентациях делают большие, максимальные скидки, поэтому пользуйтесь моментом. Рассказывали, какие цены, на всякий случай, шла наслойка информации, шла загрузка. И в какой-то степени я начала ловить себя на мысли, что, да, я бы хотела это. Хотя раньше, я слышала, что эти товары предлагали людям на других презентациях, и я всегда думала, зачем это нужно, такие сумасшедшие деньги?

Заключала женщина договор 4 декабря, полная стоимость товара составила 3 260 рублей. Елена Данилина:

Все свелось к тому, что я – счастливый человек, что мне подфартило и мне дарят кучу подарков дорогих (как они говорили по ценам). Я так обрадовалась, хоть раз в жизни повезло! Было такое одурманивание, что я этих цен «не чувствовала», что это за цена в реальной жизни, как за это потом расплачиваться.

Первоначальный взнос я внесла – 1 000 рублей. Предлагали кредит на 3 года. Но я нашла лучший выход, думала, что это оптимально: на оставшуюся сумму они рассрочку предложили. Они ссылались на то, что хорошая вещь должна дорого стоить. Справочно: в Интернете подобная накидка стоит в несколько раз дешевле.

Кстати, в подарок к накидке на кресло женщине вручили бесконтактный пылесос, который должен был держать батарею 10 часов, а на деле работает лишь 30 минут. А это значит, что товар некачественный и его можно вернуть. Женщина:

На презентации в командировке директор, они все в командировке, они арендуют у нас помещение. Кстати, эта фирма по количеству жалоб на горячую линию телеканала находится в ТОПе антипатий у белорусского потребителя. Буквально месяц назад мы уже посещали офис «Алевтины-плюс», после эфира – шквал звонков от таких же пострадавших.

Разговор корреспондента с сотрудником компании:

– Руководство уехало. – Давайте свяжемся. – Сейчас? – Да. – К сожалению, оно занято. В командировку уехало.

– Как вас найти? – Вы же нас нашли, когда захотели. – Спрашиваем в конце: «Кто хочет приобрести?» Человек говорит: «Я хочу приобрести». Раз человек изъявляет желание приобрести, таких возможностей есть 3, 4 или 5. Получается, кто изъявляет желание в покупке данного массажного кресла, бесплатно, в подарок получает ещё две подушки и одеяло. Коль в офисе идейных организаторов сетевого бизнеса застать не удалось, судя по всему, ребята колесят по городам и весям нашей славной родины. Запомните название – «Алевтина-плюс», и обходите стороной.

Дарина Гулюта, юрист:

Если при заключении договора потребитель был введён в заблуждение, такая сделка может быть признана судом недействительной. Для заявления требования о расторжении договора и возврате уплаченных сумм, потребителю необходимо заявить своё требование в письменной форме. Если ему откажут в предоставлении Книги замечаний и предложений – необходимо обратиться в правоохранительные органы для привлечения должностных лиц данной организации к административной ответственности.