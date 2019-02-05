В Лидском районе произошёл мор рыбы, а местные жители решили на этом нажиться

Новости Беларуси. Настоящий рыбий апокалипсис произошёл в Лидском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На торфяных разливах – зрелище не для слабонервных. Тонны погибших водных обитателей. Мор рыбы зимой иногда случается. Толстый лёд создаёт помеху для доступа кислорода в водоём, но в этой ситуации замешаны ещё и бобры. Ну а местные жители решили нажиться на экологической трагедии.

Это видео сняли и разместили в интернете рыбаки. Картина впечатляет даже бывалых. Счёт погибшей рыбе идёт на тысячи. Окуни, караси, щуки – плавник к плавнику. Причём довольно крупные особи.

Особенно рыбаки жалеют, что многие подводные обитатели с икрой,а это мог быть малёк. Авторы ролика обнаружили плотину, которую соорудили бобры. Предполагают, что рыба не смогла уйти в открытый водоём – и здесь ей просто не хватило кислорода.

На льду отчётливо видны следы от санок. По словам очевидцев, местные жители мешками вывозили рыбу – смекнули, что можно без труда вытянуть рыбку из пруда. Когда точно произошёл мор, неизвестно. Ведь те, кто первым обнаружил ЧП, не посчитали нужным сообщить в рыбнадзор.

Галина Буро, СТВ:

Мор рыбы произошёл вот на этих, так называемых, торфяных разливах. Они занимают огромную территорию, многие участки заросли камышом. Лёд уже тонкий, есть большая вероятность провалиться, поэтому добраться до места ЧП трудно даже специалистам. Это во многом и усложняет работу. Однако, о масштабном бедствии в Лидском районе инспекторам известно, и сейчас они пытаются разобраться, что привело массовому мору рыбы.

Игорь Малевич, старший государственный инспектор Гродненской областной инспекции:

В Лидский райисполком вносятся предложения для принятия мер по устранению последствий этого замора. Эти карьеры оформлены из торфа, дно выстлано торфом, который в зимний период поглощает огромное количество кислорода. Труднодоступность, малопосещаемость, поэтому поздно было сообщено.