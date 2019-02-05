«Это такой попандос!» Скандал между директором строительной фирмы и клиентами

Один ремонт равен половине пожара. Что уж говорить про строительство: на горячую линию программы «Добро пожаловаться» каждый день поступают десятки жалоб от недовольных клиентов – прорабы, маляры, сантехники превращают жизнь в настоящий кошмар. Для Анжелики Коротковой обыкновенная «косметика» в квартире запомнится на всю жизнь. Стопроцентную предоплату женщина отдала, не глядя, не подписав не единой бумаги. Причина беспечности, оправдывается героиня, – давнее знакомство с директором фирмы. После получения денег строители появились в квартире и добросовестно выполнили часть работ. Но больше их здесь никто не видел.

Анжелика Короткова:

Мне нужно было сделать ремонт потолка и стен, на что он мне сказал, что он сам всё сделает по таким расценкам, которые я согласна оплатить. Начал работать в конце февраля. В сентябре мы поругались просто не понятно из-за чего, и он снял всех рабочих и прекратил все работы. То есть, в апреле я ему всю сумму заплатила, в сентябре ничего не было сделано, ни одна работа не была доведена до конца. Он обратился в суд с исковым заявлением, что у нас якобы был договор и я якобы должна ему 20 тысяч долларов. Мне хочется своими силами поставить этого человека на место и прекратить эту его наглую вседозволенность. По поводу угроз, вот он мне пишет: «Будешь вместо детского сада кататься по МВД, прокуратуре, налоговой и в свой же Госконтроль. Ты просто чиканутая совсем. Поэтому немного не понимаешь последствий. А вывести его и найти, кто твой… толкатель через твои звонки и звонки твоего окружения, кому ты звонила, и кто имеет связи там – это как два пальца. У меня были уже такие угрозы, и я готов к такой стычке. Я принципиально не люблю, когда меня хотят кинуть. Я тебя отвоспитываю, только попробуй! Ты получишь по полной! И части не знаешь этого айсберга! Шантажистка!»

Женщина, оставшись без денег и ремонта, тут же забила тревогу. И отыскала товарищей по несчастью. Это Ирина Стракович. Её история, как две капли воды, похожа на предыдущую. Пять лет назад женщина решила заменить лестницу в частном доме. И до сих пор едва сдерживается в выражениях.

Ирина Стракович:

По знакомству, без договоров, деньги отдавали ему лично в руки. После того, как сделали дом, сантехнику нужно было переделывать, потому что она вся просто обвалилась. Лестницу, которую поставили, пришлось вырезать и ставить другую – нанимать людей. В общем, это такой попандос!

Анжелика Короткова решила, тем временем, переходить от слов к делу. И если не помогают уговоры – она намерена идти в суд.

Елена Мойсейчик, юрист:

Потребитель вправе обратиться к исполнителю с требованием о расторжении договора, возмещения всех своих убытков. Стоимости устранения работ, которые были выполнены некачественно, а также неустойку за просрочку исполнения условий договора. У директора компании совсем другая правда. По словам мужчины, аппетиты клиентки росли несоразмерно вложенной сумме. И теперь она нарочно портит его репутацию и губит бизнес.

Алексей Чеховский, директор:

Она согласна, что качество работ её устраивало, проблем не было. Всё подтверждает переписка. Она просто не захотела платить. Не внесла оплату за те работы, которые она дальше просила сделать, а их было очень много, мы ей почти весь дом переделали и доделали. Корреспонденты программы «Добро пожаловаться» выяснили: в списке недовольных клиентов компании – не только беспечные дамы.

Денис Павловец:

Тоже были клиентами фирмы Алексея Чеховского «Приват Хаус» в 2017 году. Мы вносили порядка 46 тысяч рублей. Заключили договор на постройку дома. А именно: фундамент, коробка, перекрытие и крыша. Работы начались бурно, сначала нам все нравились. Через недели 2 работы приостановились. Нам поставили только фундамент, коробку и сказали: «Всё, денег нет. Закончились. Давайте ещё». Директор фирмы-подрядчика уверяет: в ходе ремонтных работ изменилась площадь дома. А клиент и заказчик попросту не вложились в утверждённую смету. Это якобы и стало причиной скандала. Алексей Чеховский:

Они пришли с определённым бюджетом и сказали: «Мы хотим построить на определённый бюджет дом». Исходя из первичных требований, у них был дом на 100 квадратных метров. Мы сказали: «Да, это реально». Так как у него забирали участок, он сказал, что делать это нужно быстро, проекта нет. Фактически, на коленке были составлены какие-то эскизы. Мы посчитали и сказали, что такой дом мы можем вам поставить. Начали строительство. Во время этого они начали заниматься проектированием, а архитекторы выдавали нам рабочую документацию на стройку. И оказалось, что дом из 100 кв. метров, который они хотели, вырос до 150 кв. метров. Соответственно, мы не вошли в бюджет. Ирина Тужикова – тоже в числе пострадавших. Год назад, в связи с пополнением в семействе, женщина решила увеличить площадь дома и сделать пристройку.

Ирина Тужикова:

Они начали достаточно резво, но буквально через 2 недели начала меняться ситуация. Когда мы подписывали акт выполненных промежуточных работ, там была прописана фиктивная сумма, которую мы не оговаривали. Они вписали работы, которые, вообще, не делались. У нас по проекту и смете был обычный кирпич, а в акте они написали «огнеупорный», который стоит в 2 раза больше, но сделано всё было из обычного кирпича.

Строительство «под ключ» так и не завершили, а семидесятипроцентный аванс – вопреки обещаниям – остался у подрядчика. Женщина обратилась в суд и выиграла дело. Правда, никаких денег ей тогда так и не вернули. Директор оправдывается: он, действительно, выполнил обязательства лишь частично, но заявленная сумма превышает реальную в разы.

Алексей Чеховский:

Ирина Тужикова – это очень тяжелый клиент, который эскизный проект принимал 4 часа. Было вынесено судебное решение, что мы должны ей оплатить исковое требование в районе 8 или 10 тысяч рублей. Будем разбираться в этой ситуации. Мы согласны на другую сумму немножко. Да, были вопросы, которые мы недосмотрели, на тот момент был главный инженер, который это не усмотрел. К сожалению, я, как директор, нахожусь на офисе. Мы хотим такое решение обжаловать. И хоть претензии к компании есть не только у героев сюжета, директор уверяет: такие случаи в многолетней практике фирмы – единичны. Юристы настаивают: внимательное отношение к качеству строительных и ремонтных работ позволит застраховать себя и близких от неприятных сюрпризов.