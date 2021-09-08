«Они сохранили человечность в нечеловеческих условиях». В Минске почтили память жертв блокадного Ленинграда

Одна из самых трагичных дат в истории Великой Отечественной войны. Ровно 80 лет назад началась блокада Ленинграда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Она длилась 872 дня, за которые (по разным оценкам) погибло от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек.

В крипте Храма-памятника в честь Всех Святых есть ниша, в которой хранится капсула с землей с Пискаревского мемориального кладбища Санкт-Петербурга. Война застала в городе на Неве немало наших соотечественников. Защитники и жители блокадного Ленинграда, которых осталось уже не так много, вместе с благодарными потомками 8 сентября собрались в Минске под сводами особого храма.

Виталий Васильев, председатель совета Минской городской организации «Защитники и жители блокадного Ленинграда»: Находясь под постоянным обстрелом, под бомбежками, с голодом, холодом, но они не сдавались, боролись. Мы сейчас празднуем два праздника Дня Победы. Первый День Победы – это 9 Мая, а еще у нас День Победы, когда была снята полностью блокада. Теперь этот день называется День Победы Ленинграда.

Протоиерей Федор Повный, настоятель Храма-памятника в честь Всех Святых:

Сегодня мы совершили молитву о них. Им нужна молитва, наша память, которая выражается в благодарности, как свидетельство любви и ценности их подвига. Мы сегодня помолились и о тех, кто умер в блокаде. Они для нас всех пример настоящих людей, которые сохранили человечность в нечеловеческих условиях.

В блокаде фашистских войск тогда оказались более 2,5 миллиона человек. Под постоянными бомбежками жизнь в городе не останавливалась: работали предприятия, школы, учреждения культуры. Битва за Ленинград вошла в историю как одно из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. В 1965 году северной столице России присвоено звание «город-герой».