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Нарциссы белорусской селекции. Узнали об их особенностях у агронома

15 мая 2024 07:19
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Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Нарциссы белорусской селекции. Узнали об их особенностях у агронома-1

Вероника Макаревич, ведущая:
В окружении такой красоты и сам начинаешь чувствовать себя аленьким цветочком. Пышные клумбы Ботанического – идеальная фотозона.

Нарциссы белорусской селекции. Узнали об их особенностях у агронома-4

Добро пожаловать на весенний бал в райский сад белорусского мегаполиса. Живописный оазис в самом сердце столицы поразит своей красотой. Изумрудные тропинки Ботанического приведут туда, где правит балом солнечный май и цветы кружатся в чарующем танце, яркие нарциссы приглашают на вальс.

Нарциссы белорусской селекции. Узнали об их особенностях у агронома-7

Елена Осипук, ведущий агроном лаборатории интродукции и селекции орнаментальных растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
Коллекция нарциссов стала формироваться в Ботаническом саду в конце 1950-х. Основной состав коллекции был собран в 1990-х. Сейчас он насчитывает 437 сортов. Цветение будет продолжаться до середины мая.

Нарциссы белорусской селекции. Узнали об их особенностях у агронома-10

Особое место на клумбе занимают нарциссы белорусской селекции. Эти красавцы не прихотливы в уходе и очень фотогеничны. Интересный факт: нарцисс – любимое растение парфюмеров. А первые эфирные масла из нежных бутонов создали 2 тысячи лет назад. Не зря, древнегреческая богиня Персифона обычно изображается именно с этими цветками.

Подробности в видео.

# Растения и цветы # общество # Вероника Макаревич

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