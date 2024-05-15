Нарциссы белорусской селекции. Узнали об их особенностях у агронома

Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Вероника Макаревич, ведущая:

В окружении такой красоты и сам начинаешь чувствовать себя аленьким цветочком. Пышные клумбы Ботанического – идеальная фотозона.

Добро пожаловать на весенний бал в райский сад белорусского мегаполиса. Живописный оазис в самом сердце столицы поразит своей красотой. Изумрудные тропинки Ботанического приведут туда, где правит балом солнечный май и цветы кружатся в чарующем танце, яркие нарциссы приглашают на вальс.

Елена Осипук, ведущий агроном лаборатории интродукции и селекции орнаментальных растений Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Коллекция нарциссов стала формироваться в Ботаническом саду в конце 1950-х. Основной состав коллекции был собран в 1990-х. Сейчас он насчитывает 437 сортов. Цветение будет продолжаться до середины мая.