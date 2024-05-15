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Беларусь представит многоотраслевую экспозицию на выставках в Азербайджане

15 мая 2024 07:12
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Расширять производство и увеличивать экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью. Беларусь представит многоотраслевую экспозицию на выставках в Азербайджане. Баку на ближайшие три дня становится центром встреч представителей бизнеса и правительственных делегаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь представит многоотраслевую экспозицию на выставках в Азербайджане-1

Здесь состоятся международные выставки по сельскому хозяйству и пищевой промышленности. Свои товары и продукцию презентуют крупнейшие концерны Беларуси, а также наши известные предприятия. Параллельно с Caspian Agro организована 29-я Азербайджанская международная выставка «Пищевая промышленность». Пройдут деловые встречи, компании обсудят будущее партнерство.

Сельское хозяйство и пищевая промышленность – приоритетные направления несырьевого сектора экономики Азербайджана. Белорусский АПК в 2024 году нацелен на производство продукции на 6-7 % больше и экспорт в 9 миллиардов долларов. Максимально реализовать имеющийся потенциал – такая задача поставлена Президентом.

# Выставка # общество

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