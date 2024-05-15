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Количество многодетных семей в Беларуси увеличилось до 124 тысяч. Какую поддержку оказывает государство?

15 мая 2024 06:42
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В Беларуси стало больше многодетных семей. За последние годы их количество увеличилось до 124 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они воспитывают свыше 405 тысяч детей – то есть каждого четвертого ребенка Беларуси.

Количество многодетных семей в Беларуси увеличилось до 124 тысяч. Какую поддержку оказывает государство?-1

Крепкая семья – основа экономической стабильности и независимости страны. Всестороннюю поддержку оказывает государство. На меры социальной защиты семей с детьми ежегодно направляют около 3 % от ВВП страны. Постоянно растет размер пособий по уходу за детьми. В 2024-м на их выплату выделили 3,4 миллиарда рублей.

Количество многодетных семей в Беларуси увеличилось до 124 тысяч. Какую поддержку оказывает государство?-4

Андрей Зубенко, председатель правления благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Покров»:
Ценности семьи – это не просто важно. Это фундаментально. Это то, с чего развивается государство.

Количество многодетных семей в Беларуси увеличилось до 124 тысяч. Какую поддержку оказывает государство?-7

15 мая отмечается Международный день семьи. Тематические мероприятия, посвященные этому празднику, пройдут во всех регионах страны. Его отметят более 80 % белорусов – именно столько граждан нашей страны живут в семьях.

# Многодетные семьи в Беларуси # общество

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