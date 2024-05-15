Количество многодетных семей в Беларуси увеличилось до 124 тысяч. Какую поддержку оказывает государство?

В Беларуси стало больше многодетных семей. За последние годы их количество увеличилось до 124 тысяч, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они воспитывают свыше 405 тысяч детей – то есть каждого четвертого ребенка Беларуси.

Крепкая семья – основа экономической стабильности и независимости страны. Всестороннюю поддержку оказывает государство. На меры социальной защиты семей с детьми ежегодно направляют около 3 % от ВВП страны. Постоянно растет размер пособий по уходу за детьми. В 2024-м на их выплату выделили 3,4 миллиарда рублей.

Андрей Зубенко, председатель правления благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Покров»:

Ценности семьи – это не просто важно. Это фундаментально. Это то, с чего развивается государство.