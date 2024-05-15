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ГАИ предупреждает об увеличении интенсивности движения на дорогах

15 мая 2024 06:46
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Госавтоинспекция в большие выходные работала в усиленном режиме. К рейдовым мероприятиям подключились экипажи спецподразделения «Стрела», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ГАИ предупреждает об увеличении интенсивности движения на дорогах-1

Инспекторы постоянно нацелены на пресечение фактов грубого нарушения правил дорожного движения. Чаще всего в их числе вождение в нетрезвом состоянии и управление транспортом без прав.

ГАИ предупреждает об увеличении интенсивности движения на дорогах-4

Любовь Трепашко, старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского РУВД Минска:
Согласно Кодексу Республики Беларусь об административных правонарушениях, за управление транспортным средством в состоянии опьянения грозит штраф в размере до 200 базовых величин с лишением права управления до 5 лет. Повторное такое же нарушение влечет уголовную ответственность с конфискацией транспортного средства вне зависимости от его принадлежности. Управление транспортом, не имея права на управление, влечет штраф в размере от 5 до 20 базовых величин.

После выходных увеличивается интенсивность движения на дорогах. Водителям необходимо быть предельно внимательными, выбирать безопасную скорость, а также отказаться от необдуманных маневров. Особое внимание нужно уделить безопасности перевозки детей.

# ГАИ # общество # Любовь Трепашко

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