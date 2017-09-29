Белая полоса или череда удачных событий: семья Шабан из Жодино выиграла квартиру в 42-ом туре «Удача в придачу»

Белая полоса или череда удачных событий. Называйте, как хотите, но жизнь семьи Шабан из Жодино с недавних пор разделилась на «до» и «после». 15 сентября Сергей и Людмила женили старшего сына, а 23-го – глава семейства, водитель по профессии, в преддверии дня машиностроителей выиграл квартиру от «Евроопт». Дозвониться победителю в прямом эфире 42 розыгрыша «Удача в придачу», ведущие в компании известной российской актрисы Татьяны Кравченко, полюбившейся миллионам колоритным образом Валентины Петровны Будько из сериала «Сваты», так и не смогли – супруги в этот волнительный момент трудились на даче.

Шум подняли родственники героев, которые стали «бить во все колокола», чтобы донести до счастливчиков радостную новость.

Играя в игру на протяжении двух лет, Сергей Шабан в душе рассчитывал на автомобиль. В очередной раз, 22 сентября мужчина отправился в магазин «Евроопт» за своей мечтой, взял товар удачи – шоколад, который впоследствии и принес победителю не ожидаемый внедорожник, а квартиру под номером 22, 22-ую по счету, разыгрываемую торговой сетью. Разговоры о переезде в столицу в семье везунчиков уже ведутся.

Тем более, «квартира удачи» расположилась в доме № 4 на ул. Мястровская. Это престижный район столицы –рядом пр. Победителей и водохранилище Дрозды.

Момент истины! Еще одна белорусская семья стала счастливее благодаря «Евроопт».

Поздравляем победителей и напоминаем, что и у вас есть возможность оказаться на месте главных счастливчиков! В разгаре 43 тур – самое время сделать покупки в магазине «Евроопт», интернет-гипермаркетах «Е-доставка» и «ГиперМолл». К тому же, за каждые 10руб, потраченные в магазинах «Евроопт», вам не только начислят игровой код, но и выдадут на кассе специальную скретч-карту, под защитным слоем которой прячется более 320 тыс. призов моментальной игры «Удача в придачу-2!». Не упустите свой шанс встретиться с фортуной! Совершайте нужные покупки в «Евроопт» – и выигрывайте призы каждый день!