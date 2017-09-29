Секреты приготовления ароматных солений: овощная икра

В нашей рубрике продолжаем раскрывать секреты приготовления ароматных солений. Сегодня одним любопытным рецептом зимней консервации с нами поделится Екатерина Соколова.

Когда основные закатки на зиму готовы, из оставшегося овощного ассорти можно приготовить вкусную и полезную икру. Овощная икра – удобная заготовка. Можно переработать излишки урожая, получить вкусную закуску и зимой не переживать о дополнении к обеду или ужину.

Для этого нам понадобится: кабачки, яблоки, лук, морковь и сочные томаты. Начинаем кулинарный процесс, для этого обжарим лук и морковку. Подробный рецепт – в видеоматериале.