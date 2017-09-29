Прямой эфир

Секреты приготовления ароматных солений: овощная икра

29 сентября 2017 09:06
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В нашей рубрике продолжаем раскрывать секреты приготовления ароматных солений. Сегодня одним любопытным рецептом зимней консервации с нами поделится Екатерина Соколова.

Когда основные закатки на зиму готовы, из оставшегося овощного ассорти можно приготовить вкусную и полезную икру. Овощная икра – удобная заготовка. Можно переработать излишки урожая, получить вкусную закуску и зимой не переживать о дополнении к обеду или ужину.

Для этого нам понадобится: кабачки, яблоки, лук, морковь и сочные томаты. Начинаем кулинарный процесс, для этого обжарим лук и морковку. Подробный рецепт – в видеоматериале.

# общество # Рецепты # Фотофакт # Екатерина Соколова

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