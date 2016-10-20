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Напоминание о необходимости рассчитаться: в Беларуси разработали платежный будильник

20 октября 2016 06:16
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Новости Беларуси. Новый виртуальный помощник для белорусов. В стране разработали платежный будильник. Программа сама напоминает о необходимости рассчитаться за услуги в системе ЕРИП, она же «Расчет».

Достаточно лишь привязать к ней пластиковую карточку. На данный момент программа запущена в тестовом режиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Андрей Коршаков, исполняющий обязанности генерального директора IT-компании:
Коммунальные платежи, штрафы ГАИ, телефоны. И когда у вас будет возникать задолженность, программа вас будет оповещать, что нужно оплатить. Выдавать ссылку, вы будете нажимать на ссылку, с карточки будут списываться деньги. Оплата произведена.

# общество # It-технологии

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