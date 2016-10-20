В Могилеве возле городского ЗАГСа появилась скамейка примирения

Новости Беларуси. Необычные скамейки появились на улицах Могилева. Со спинками и без, с изящной ковкой и простыми линиями, каждая лавка изготовлена в единственном экземпляре. Так что в распоряжении могилевчан теперь настоящий эксклюзив.

Все эти скамейки появились в городе в результате городского конкурса. На него были представлены 18 эскизов, которые теперь воплощены в жизнь. Победителем конкурса стала скамейка примирения, прямо возле городского ЗАГСа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.