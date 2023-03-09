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Метры раздора. Как сотки под Гомелем рассорили полдеревни? Анонс «Народного контроля»

09 марта 2023 16:19
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Земля под черными крыльями. Как эти сотки под Гомелем рассорили полдеревни.

Метры раздора. Как сотки под Гомелем рассорили полдеревни? Анонс «Народного контроля»-1

Практически год она пролежала в больнице. Когда возвратилась, она в шоке была. У нее вместо 14 было 4 сотки.

Метры раздора. Как сотки под Гомелем рассорили полдеревни? Анонс «Народного контроля»-4

Почему решения исполкома оказались вне закона?

Метры раздора. Как сотки под Гомелем рассорили полдеревни? Анонс «Народного контроля»-7

Как такое может быть, что за одним номером, одной датой – два противоположных решения сельисполкома о выделении земельного участка?

А попытка установить истину закончилась допросами в милиции.

Метры раздора. Как сотки под Гомелем рассорили полдеревни? Анонс «Народного контроля»-10

Мне кажется, что заняться его вопросом нужно правоохранительным органам.

Метры раздора. «Народный контроль» включает режим ревизии уже 10 марта в 20:40 на СТВ.

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# Государственная политика # общество # Константин Герцев # Фотофакт

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