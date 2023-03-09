Метры раздора. Как сотки под Гомелем рассорили полдеревни? Анонс «Народного контроля»

Земля под черными крыльями. Как эти сотки под Гомелем рассорили полдеревни.

Практически год она пролежала в больнице. Когда возвратилась, она в шоке была. У нее вместо 14 было 4 сотки.

Почему решения исполкома оказались вне закона?

Как такое может быть, что за одним номером, одной датой – два противоположных решения сельисполкома о выделении земельного участка? А попытка установить истину закончилась допросами в милиции.