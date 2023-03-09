Метры раздора. Как сотки под Гомелем рассорили полдеревни? Анонс «Народного контроля»

Земля под черными крыльями. Как эти сотки под Гомелем рассорили полдеревни.
Земля под черными крыльями. Как эти сотки под Гомелем рассорили полдеревни.
Практически год она пролежала в больнице. Когда возвратилась, она в шоке была. У нее вместо 14 было 4 сотки.
Почему решения исполкома оказались вне закона?
Как такое может быть, что за одним номером, одной датой – два противоположных решения сельисполкома о выделении земельного участка?
А попытка установить истину закончилась допросами в милиции.
Мне кажется, что заняться его вопросом нужно правоохранительным органам.
Метры раздора. «Народный контроль» включает режим ревизии уже 10 марта в 20:40 на СТВ.
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