Наниматель не оплатил работу – что делать?

Если у вас есть работа – это еще не значит, что у вас будет зарплата. Вот уже с января этого года не перестает убеждаться в этом герой этого сюжета.

В поисках справедливости водитель большегрузных автомобилей минчанин Александр Новик готов пройти через все препятствия, в том числе, и судебные.

Александр Новик:

В январе-месяце 2016 года по Интернету я обнаружил объявление на организацию «Эманро» водителем, после чего в устной форме и в договоре подряда было оговорено, что каждый месяц 15-го числа будет выплачиваться зарплата.

Александр с рвением принялся за работу, считая дни до зарплаты. До этого мужчина длительное время находился в поисках подходящей работы. Когда Александр Сергеевич Новик был принят на должность водителя по договору подряда, и он и его супруга вздохнули с облегчением, ведь регулярный доход – это уверенность в завтрашнем дне. Водитель совершал рейсы в такие города, как Курск и Брянск. Однако, как показало время, труд оказался напрасным.

Александр Новик:

Когда прошло первое 15-ое число, шеф начал говорить: «У меня проблемы, у меня денег нет, надо подождать».

И это «подожди» по теперешний момент не было выполнено ни разу. Обещания по зарплате. Выдавалась малыми частями, но работу я исполнял, как положено, регулярно, никаких проблем не было.

Желание руководства фирмы сэкономить в непростые кризисные времена вполне объяснимо, но вот почему именно на заработной плате сотрудников? Любопытный факт. В 90-е годы одно из сельхозпредприятий Вологодской области попало под прицел журналистов всего мира. Дело в том, что руководство этого колхоза выдавало своим работникам зарплату в виде навоза. Работникам фирмы, о которой сегодня идет речь повезло и того меньше. Компания «Эманро» оплачивает труд водителей отборными обещаниями.

Александр не единственный, чей труд оказался настолько бесценен, что остался попросту не оплачен.

Телефонный разговор:

-Скажите, Ваш муж Виктор также работал в «Эманро»?

-Да, два месяца.

-Сколько платили Виктору?

- Нисколько. Два месяца бесплатно отработал. Все говорил: завтра-завтра, кормил завтраками, лапшу вешал. Потом мой муж и ушел от них.

Действительно, большинство обманутых работников, не получая оплаты за свой труд, просто уходят от недобросовестного нанимателя. Потому что не знают, куда обратиться.

Александр Новик:

После этой работы не знаю, куда и к кому обратиться. И в таком состоянии, что готов идти в суд. Не могу ни семью обеспечить, ни себя.

А, между тем, каждый гражданин Республики Беларусь, защищая свои права, может обратиться в Департамент инспекции труда.

Ведь не выплачивая работнику заработную плату, а также окончательный расчет при увольнении, наниматель допускает грубые нарушения требования законодательства о труде. Кстати, отработав бесплатно 7,5 месяцев, Александр, стал настойчиво требовать свои честно заработанные деньги, и тут очень вовремя появился повод для его увольнения.

Александр Новик:

Недавно при рейсе, на машине застучал двигатель и сейчас работодатель хочет выставить мне претензии, что застучал он по моей вине, хотя моей вины не было. Перед рейсом менялось масло, и после замены масла я проехал. Так работодатель решил не платить мне деньги, починить машину за мой счет и не оплатить работу, ничего.

С таким раскладом Александр категорически не согласен. Мы попытались связаться с руководителем фирмы. Беседа получилась содержательная и эмоциональная.

Вначале воспитанный и сдержанный директор Роберт Васильевич к концу беседы перешел на оскорбления и угрозы.

Юристы отмечают: схемы зарплатного жульничества весьма разнообразны, а судебные тяжбы между работником и нанимателем явление нередкое.

Виктор Песецкий, юрист:

В частности, при разрешении данных споров необходимо учитывать содержание договора, направление воли и фактические обстоятельства.

В нашем случае, руководитель фирмы «Эманро» напрочь забыл о том, что одной из обязанностей нанимателя по договору является своевременная выплата денежного вознаграждения. И подобные провалы в памяти грозят вполне реальным наказанием.

Виктор Песецкий, юрист:

Так, за нарушение сроков выплаты заработной платы без уважительных причин, должностное лицо нанимателя может быть уволено с занимаемой должности.

Что касается материальной ответственности, то, в соответствии с действующим законодательством, при задержке выплат заработная плата подлежит индексации. Что касается административной ответственности, то статья 19, часть 1 предусматривает ответственность в виде штрафа от 4 до 9 базовых величин на должностное лицо нанимателя, а на юридическое лицо – до 100 базовых величин.

Кстати, в 2014 году в Республике Беларусь был принят закон о медиации, который определил основные направления в этом вопросе. Направлен закон на применение досудебного урегулирования возникших спорных ситуаций, и на поиск мирных путей разрешения подобных вопросов. Вот только, судя по всему, в нашей истории медиатор будет бессилен. Александр и другие водители, а в прошлом – сотрудники «Эманро» твердо решили обращаться в суд.

Правда, в суде Александру и его бывшим коллегам придется объяснять, почему под отчетными документами стоят их подписи о получении и командировочных, и прочих финансовых отчислений.