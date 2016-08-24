Лекарства виртуальные, отравления реальные: как минчане купили поддельные таблетки в Интернете

Продавцы фальшивых лекарственных препаратов и таблеток «от всех болезней» шагнули во Всемирную паутину. Жертвами этих преступников стали уже тысячи людей по всему миру. Беларусь - не исключение. Героиня нашего сюжета хотела избавить семью от паразитов, а вместо этого за 150 долларов излечилась от излишней доверчивости.

Достоверно установлено, что нет такого паразита, на которого не нашлось бы своего паразита. Кто кого нашел первым в нашей истории и как долго можно паразитировать на здоровье и доверчивости людей?

Любовь Ботяновская:

Как и любая мама, жена, я забочусь о своей семье, хочу, чтобы они были всегда здоровы. Хочется, чтобы никто не болел. Прилагаю максимум усилий к этому. И вот две недели назад доставала почту из ящика и мне в руки попала одна интересная рекламная листовка.

«О ужас! Пятнадцать миллионов человек ежегодно умирают, становясь жертвами паразитов, которые живут внутри нас и вызывают рак!», – гласила рекламная листовка. Однако, не стоит отчаиваться. Ведь в мире появилась очередная чудо-пилюлька. Недолго думая, Любовь позвонила по указанному телефону и заказала препарат. Посылку оплатила при получении на почте.

Любовь Ботяновская:

Заказала по телефону препарат, себе, мужу и ребенку. Стали принимать. Сначала мы с мужем решили попробовать. Сразу вырвало меня, потом мужа. Вызвали скорую. Как результат – отравление.

Нам удалось выяснить, что посылки с волшебным лекарством белорусам из Минска рассылает индивидуальный предприниматель Сергей Валерьевич Игнатович. Отзывы о его деятельности в сети, мягко сказать, нелестные. Мужчина знаменит чудесными браслетами от проблем с сердцем и тем самым препаратом от паразитов.

Ольга Пискарева:

Средство для снижения веса и улучшения потенции, чудо-лекарство от онкологических заболеваний, и вот, очередное ноу-хау – еще и от паразитов.

Врачи устали предупреждать: заказывая такие таблетки, в лучшем случае, вы можете получить пустышку, а в худшем – смертельно опасную отраву.

Юрий Корбич, доцент кафедры инфекционных болезней БГМУ, кандидат медицинских наук:

Те препараты, которые в аптеке, проходят проверку, оцениваются на эффективность и безопасность. С точки зрения того, что туда входит, то, вообще, абсолютно безопасных веществ не бывает. В реалиях эффективность их не доказана.

Это именно то, о чем виртуальные лекари никогда не говорят. Ничего не известно о побочных эффектах. Муж нашей героини пролежал в больнице неделю. Сейчас женщина пытается объяснить себе и нам, почему так произошло.

Любовь Ботяновская:

Почему поверила? Все очень убедительно. Написано: «Министерство здравоохранения РБ», «Институт паразитологии». Главный врач рассказывает все.

И действительно, изучая сайт шарлатанов и рекламные листовки, сложно не заметить белорусский герб и ссылку на Министерство здравоохранения Республики Беларусь. Вот только фотография якобы главного инфекциониста города Минска, не что иное, как фейк.

Да и Института паразитологии у нас в стране нет, и это подтверждает не виртуальный, а реальный врач.

Юрий Корбич, доцент кафедры инфекционных болезней БГМУ, кандидат медицинских наук:

В нашей стране не существует Института паразитологии. А личность врача знакома, это известный хирург в России, и он не является инфекционистом.

И, скорее всего, заслуженный врач России даже не подозревает, что его фотография используется в рекламных целях контрафактного лекарства.

А, между тем, в мае месяце этого года 35-летний москвич заказал в Интернете лекарство от повышенного давления. Однако концентрация лекарственного препарата в его таблетках оказалась вдвое больше, чем было указано, и чем требовалось больному на самом деле.

У мужчины случился сердечный приступ, и он умер в больнице.

А женщина из Рязани, имея онкологическое заболевание, заплатила мошенникам за обычный сахар в таблетках 10.000 у.е. Нашим героям повезло больше - они отделались отравлением и легким испугом.

Любовь Ботяновская:

Все, теперь я научилась. Лекарства буду покупать только после назначений врача и только в аптеках. Экспериментировать на здоровье близких больше не хочу, страшно подумать, что все могло закончиться гораздо хуже.

Кстати, минчанка долгое время пыталась связаться с продавцом, но телефоны не отвечают. 150 долларов женщине никто не вернул. И семья Ботяновских может успокаивать себя лишь одной фразой: «Спасибо, Господи, что взял деньгами»

И в завершение сюжета совет всем телезрителям, как избавиться от какого-либо паразита. Все очень просто. Перестаньте быть его питательной средой.